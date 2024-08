Billeder af de mennesker, der bor i grotter i Granada

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Spanien

Bakkerne udenfor den spanske by Granada vrimler med mennesker, der har sagt nej til at forgifte deres sjæl og deres lunger med storbyens luft, og i stedet er flyttet ind i en grotte. Størstedelen af hulerne ligger i de distrikter, der hedder Albaicín og Sacromonte, og begge områder er beskyttet af Unescos Verdensarv.

Tilbage i 1963 blev de daværende beboere, efter voldsomme regnskyl havde udløst mudderskred og oversvømmelser i byen, smidt ud af grotterne af Francos regering. Men i løbet af de seneste årtier er de forladte grotter blevet indtaget på ny. Nogle familier har formået at få tilladelse til at bo der, mens andre er ligeglade.

Det lille samfund i Albaicín-grotterne består hovedsageligt af indvandrere eller folk, der bevidst leder efter en alternativ livsstil, og de er alle meget gæstfri overfor fremmede, som mangler et sted at bo i en kort periode.

Sacromonte er til gengæld opdelt i to små samfund – det ene er familier, som har boet der i generationer, mens det andet består af rejsende og hippier. Men lige meget hvilken del man bor i, kan man med frit udsyn til nogle af Spaniens mest populære vartegn nyde en af de bedste udsigter i Granada.

Enrique Carmona er roma og professionel flamencodanser. Han er indehaver af Maria La Canastera, som er en traditionel flamenco-bar i Sacromonte, og som har tiltrukket både spaniere og turister i over et halvt århundrede. Enrique tog sine første dansetrin med sin berømte mor, María, ved sin side. Canastra-grotten er opkaldt efter hans mor, som var anerkendt danserinde, og det er et af de mest populære steder i området.

Enrique Carmona

Enrique forsøger at bevare den oprindelige og autentiske Sacromonte-flamenco, så han har hverken spotlys eller mikrofoner, og han foretrækker, at danserne optræder direkte på gulvet i grotten i stedet for at være på en scene. Sådan sikrer han, at de altid er tæt på publikum.

Curro Albaicín

Sanger Curro Albaicín har rendt rundt i Albaicín-grotterne siden han var barn tilbage i 1950’erne. Dengang kom der sågar Hollywoodskuespillere på besøg i grotterne for at se de berømte flamenco-forestillinger.

”Det var sådan vi lærte det,” fortæller Curro, ”ved at kigge på, lytte og synge.” Det er det lille samfunds evne til at integrere deres elskede kultur i hverdagen, der gør stedet så særligt, tilføjer han.

Curro Albaicíns grotte

I dag lærer Curro mange af de unge om både fællesskabet og flamencoens traditioner, og benytter sin grotte som et levende museum. ”Selv hvis de unge kan lægge deres moderne tilbøjeligheder bag sig, så er det stadig vigtigt, at de husker traditionerne, for der er ikke mange af os tilbage. Hvis vi dør, vil kulturen være tabt for altid, med mindre den bliver givet videre,” forklarer Curro.

Ibulay i sin grotte

Ibulay stammer fra den lille by Passi i Senegal. Den 46-årige mand har boet i Spanien i 17 år og arbejder som chauffør. ”Livet er roligere her i grotterne,” fortæller han. ”Der er mindre racisme end i byen, og jeg bor i et miljø med andre mennesker fra mit land.”

Han synes, det er sørgeligt, at integrationen har fejlet over hele landet og indrømmer, at han aldrig havde forestillet sig, at livet i Spanien ville være sådan, da han første gang ankom til Europa. Men Ibulay elsker at hver grotte er et bevis på, at det ikke behøver være sådan.

34-årige Mbacke er fra Touba, som ligger omkring 200 kilometer fra Dakar. Han ankom illegalt til Spanien i 2015 og venter stadig på at få opholdstilladelse. Hans venner fortæller, at han virkelig har haft det hårdt og er flyttet rundt mellem Bilbao, Madrid og Almeria, men de har støttet ham fra starten, og nu føler han sig hjemme i grotterne. ”Vi beskytter os selv og giver hinanden selskab,” forklarer Mbacke.

Men beboerne lever med den konstante frygt for at blive smidt ud. ”Der var nogle af grotterne, der blev ryddet i 2013,” siger Lola Boloix, som er repræsentant for Albaicín Nærmiljøforening. Foreningen arbejder på at få langsigtede aftaler på plads. ”Vi ved godt, at myndighederne går meget op i at vide, hvem der bor her og hvorfor, fordi grotterne tiltrækker en bestemt slags mennesker.”

Sidste år besluttede den lokale politiker Miguel Angel Fernandez, som har ansvaret for byplanlægning, at området var blevet udpeget til at have flere forskellige anvendelsesmuligheder. Men som det hænder så ofte i andalusisk politik, er der ingen, der har gidet forklare det lille samfund, hvad det betyder for deres fremtid. Regeringen har under alle omstændigheder udtalt, at fredningen af området besværliggør alle byggeplaner.

I mellemtiden siger indbyggerne i Granadas berømte grotter, at de vil blive ved med at kæmpe mod beskyldninger om, at miljøet kun består af narkomaner, voldsmænd og vilde hunde. De vil have, at folk forstår, at selvom hver enkelt person lever på sin egen måde, er der et stærkt fællesskab, der gør livet i grotterne værd at leve – og beskytte.