Billeder af de sidste 20 års mest legendariske ecstasypiller

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Holland

Når en raver står på et klistret dansegulv, som en del af de blege, svedende horder, og skal til at bide en pille over på midten, tænker han eller hun næppe meget over den overdådige historie, som de skal til at trippe på. Den skal bare skylles ned så hurtigt så muligt, så der er ikke tid til at stå og tænke over, hvordan de kemiske forhold har forandret sig i forhold til tidligere generationer, og hvad lige præcis den ecstasypilles forgængere har betydet for trippet.

Videos by VICE

Hver pille har sin helt egen historie. Der er mange eksempler på, at logoet på pillen er en indikator for hvilke ingredienser den indeholder, eller hvilken effekt man kan forvente. Andre gange er pillen en del af en familie, der har gennemgået generationers udvikling. Nogle piller er kun på markedet i få måneder, andre er der år efter år.

En af mine venner har dyrket historien bag pillerne i årevis. Af forholdsvis indlysende grunde er han anonym, men jeg kan fortælle, at han har samlet på ecstasy produceret i Holland siden 1995. Hans samling voksede helt af sig selv – han plejede at sælge, og som han siger: “Når man køber store partier, ender man altid med at have et par stykker til overs.” Han begyndte at gemme dem, og til sidst blev det til en samling. Engang imellem finder han én af de sjældne frem, og giver den til en person, som han ved vil sætte pris på det – men kun ved særlige lejligheder, som en fødselsdag eller sådan noget.

For nylig var jeg et smut forbi for at tage billeder af nogle af de vigtigste piller i hans samling, og høre historien bag.

Kærlighedspillen





Der findes tre generationer af piller med ordet “love” trykt på, og de blev alle produceret i Holland.

Den originale pille er den diamantformede til venstre. Da den ramte markedet i 1993, var den så god, at efterspørgslen langt oversteg udbuddet.

Den blev ved med at være populær på house-scenen, men ifølge samleren har senere generationer af pillen ikke den samme rendyrkede ekstatiske effekt på brugerne. Det er sandsynligvis fordi opskriften er blevet ændret, men det er svært at sige præcis, hvad der har ændret sig. De hjerteformerede kærlighedspiller er alligevel stadig en af de mest populære piller i landet.

“Druifje” (Lille Drue)

Den her pille hedder “druifje” på hollandsk, hvilket betyder “lille drue”. Den kom på markedet i 1996 og indeholdt omkring 180mg MDMA. Det var uhørt meget dengang.

Ifølge Jellinek institut, som specialiserer sig i information om alkohol, stoffer og afhængighed, var der indtil 2009, sjældent mere end 80 eller 90 mg MDMA i pillerne. Det år var det åbenbart svært at skaffe MDMA, men da udbuddet igen passede til efterspørgslen i 2010, steg mængden af MDMA pludselig helt vildt. De små druer var et tidligt eksempel på en undtagelse, der bekræftede reglen.

Mitsubishi

Da den første Mitsibushi-pille kom på markedet omkring 1997 blev den hurtigt legendarisk. Mitsubishi-logoet på pillen har næppe gjort bilfabrikanten lykkelig, men brugerne var overordentlig begejstrede for pillerne. Det varede ikke længe før andre fabrikanter begyndte at bruge det samme logo.

Samleren fortæller, at da de første Mitsubishi kom, kunne han klare sig med en tredjedel, og være skudt af resten af natten. Første gang han prøvede dem, anede han ikke, hvor stærke de var, så han blev nødt til at sidde i sækkestol i nogle timer, før han kunne rejse sig og deltage i festen igen.

“Raketje” (Lille Raket)

Pillen med den lille raket dukkede op i starten af 90’erne, og var især populær i den hollandske gabberkultur. Både navnet og logoet afslørede, at der var langt større mængder speed i pillen, end hvad var normalt på det tidspunkt. Den satte virkelig ild under gabber-festerne op gennem 90’erne.

“Dolfijn” (Delfin)

Pillen kom første gang på markedet i starten af 00’erne og indeholdt omkring 140 mg MDMA. Dette eksemplar var en del af en spektakulær markedsføring for nogle technofester, der blev holdt på en båd. Samleren fik fingrene i dem i 2003 eller 2004, da han var med til en af festerne, hvor pillerne blev delt gratis ud til alle i døren.

Duif (Due)

Pillen så dagens lys i starten af det nye årtusinde, og selvom logoet med duen var det samme, skiftede pillen farve hver gang, der blev produceret en ny omgang. Den var på markedet i flere år, og samleren fortæller, at han havde en rigtig god aften, selvom han nøjedes med en halv.

På grund af pillernes alder er de ved at falde fra hinanden, og som man kan se på billedet, er de begyndt at klumpe nogle steder. Samleren siger, at det ikke får ham til at smide dem ud. Da de holdt en house-fest med et nostalgisk 90’er-tema for nogle år siden, solgte han en del piller, som han havde haft liggende i 20 år. Det kan godt være, de faldt fra hinanden, men de var stadig et hit. Gæsterne tog dem selvfølgelig på eget ansvar.

Twee Halve Cirkels (To Halvcirkler)

Navnet på pillen stammer sjovt nok fra, at logoet er to halvcirkler, og de blev en del af samlingen i 2007. Samleren fik dem testet, og de indeholder omkring 100mg MDMA.

Starbucks

Starbuckspillen har været på markedet i Holland siden 2015, men logoet bliver brugt af producenter over hele verden. Den her pille indeholder omkring 120mg MDMA.

Flügel

Flügel er opkaldt efter nogle shots på små flasker, som vi ikke har i Danmark, der minder lidt om Kleine Feigling. Det er en ret ny pille, som samleren første gang så i 2016.

Han tog halvanden Flügel til en fest sidste år, og kan stort set ikke huske, hvad der skete bagefter. Da han vågnede næste dag, var den eneste ledetråd, han havde, en selfie med den hollandske rapper Lil’ Kleine.

Donald Trump

Den vigtigste af de nye piller i samlingen er Donald Trump. Den er blevet smuglet til en række andre lande via Holland, herunder England, hvor medier som Metro og The Sun morede sig kongeligt over dem. Samleren siger, at Donald Trump bliver produceret af de samme mennesker, som tidligere har lavet “sim-kortet“, og at pillen indeholder en enorm mængde MDMA. Huge. Just huge.