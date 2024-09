Billeder af det de syriske flygtninge må efterlade på deres vej til Europa

Denne artikel er oprindeligt publiceret i VICE Spanien

Jeg ankom til grænsen mellem Ungarn og Serbien tidligt i september. Området omkring landsbyen Röszke, hvor jeg opholdt mig i et par dage, var for nyligt blevet et brændpunkt på migrationsruten, der starter i Grækenland og fører videre til Centraleuropa. Tusindvis af mennesker rejser hver dag igennem Röszke, og at dømme ud fra de interviews, jeg foretog der, kommer de fleste af dem fra Syrien.

Da jeg gik ved siden af togskinnerne sammen med nogle af flygtningene slog det mig, at jeg kunne fortælle de her menneskers historie, uden at vise deres ansigter. Jeg tænkte, at jeg i stedet kunne illustrere alt det, de må opgive på deres flugt til Europa ved at fotografere de ting, de må efterlade på vejen.

Som fotojournalist har jeg brugt det sidste årti på at dække migrationsruter til Europa, men for det meste dem, der starter i Afrika. Det, der gjorde indtryk på mig her, var de mange ting, jeg fandt på strækningen mellem Ungarn og Serbien: plysdyr, medicin, bådbilletter, hygiejneprodukter, mad og tøj – alle sammen ting man aldrig ville finde efterladt i vejkanten i fattige lande som Mauretanien, Mali, Senegal eller Marokko.

Selvom de højlydte modstandere af flygtningene skildrer dem som en ansigtsløs masse af økonomiske immigranter, der invaderer Europa for at få fingrene i alle arbejdspladserne, kan disse billeder måske være med til at demonstrere, at mange er præcis det modsatte – folk med købekraft, der bare leder efter et sikkert sted at være.