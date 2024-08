Billeder af det klaustrofobiske og festlige gymnasieliv i provinsen

Danske gymnasieelever får hug for at opfordre til en usund alkoholkultur og for at svine i Dyrehaven i det nordlige København ved årets skolestart. Selv mener de, at de har det så hårdt i skolen, at de bliver presset til at snyde med deres opgaver. Men er der forskel på at gå gymnasium nu og for 10 år siden? Fotograf Janus Engel tog tilbage til Stenhus Gymnasium i Holbæk for at genopleve en svunden tid.

“Gymnasietiden repræsenterer på godt og ondt en masse stærke oplevelser, man vil huske resten af livet. Det er en berusende tid, og man gennemgår en udvikling i et miljø præget af en masse usikkerhed og konkurrenceånd. Jeg føler, at mange af grundstenene til, hvem jeg er idag, blev lagt, da jeg selv gik i gymnasiet”, siger han.

Videos by VICE

Eleverne på Stenhus Gymnasium står i kø for at købe billetter til gymnasiefest. For 10 år siden havde alle lov til at tage gæster med udefra, men nu er festerne kun for gymnasieeleverne.

Kleo gør sig klar til endnu en skoledag. Hun er fra en stor søskendeflok, hvor alle generationer har gået på Stenhus. Hun glæder sig nu til at komme videre fra gymnasiet.

Dansegulvet til Stenhusfesten er svedigt og hormonfyldt. Gymnasiets baskethold er på.

I gymnasietiden er der fortsat få bekymringer, og glæden er tydelig til festerne.

Et kys.

Det føles som et besøg i en tidslomme at komme tilbage, fortæller Janus Engel. Rektor er den samme, og flere af lærerne er der stadigvæk. Men der er alligevel sket noget, siden han selv var elev:

“Der ser ud til at være flere penge nu, og det kører ret professionelt for eksempel til deres fester. Både Sivas og Emil Stabil har spillet til gymnasiefesterne, der er mere kontrollerede end for 10 år siden. Specielt fagligt kan man se, at det er en anden tid. Mange af de elever jeg talte med, havde lagt meget præcise planer om, hvordan de kommer gennem gymnasiet med de bedste karakterer. Eleverne er blevet mere ambitiøse, og de virker mere målrettede, end da jeg gik der. Dengang var det først bagefter, at man fandt ud af, hvad man gerne ville.”

Et standard skolebord har også ændret udseende.

Sidste modul har dog samme effekt på eleverne som for 10 år siden.

Noget af undervisningen har heller ikke ændret sig i 10 år, men mobil-stationen til højre er et nyt nødvendigt tiltag.

Laura er med i festudvalget, og hun skal til coach-session i København, inden Stenhusfesten om aftenen. Hun pakker på sit værelse i dagens sidste sol.

Janus Engel var i sin egen gymnasietid både formand for festudvalget og dj for skoleradioen. I 3.g. flyttede han fra Holbæk til Nørrebro, fordi han ville ud i verden. Og selvom der er sket meget, så er Holbæk jo ikke blevet større, som han siger.

“Jeg ville fotografere de følelser, håb og forventninger det indebærer at være ung gymnasieelev i en mellemstor dansk stationsby. Holbæk har direkte togforbindelse til København, så man er aldrig mere end en time væk fra noget spændende og ukendt, men man er alligevel fanget i en småt miljø, hvor alle kender alle. Det er på en måde lidt klaustrofobisk at vokse op i Holbæk. Man får nemt udlængsel når fjorden og togskinnerne er altid er tilstede i landskabet”.

Vinterlandskab på Stenhus Gymnasium. For 10 år siden foregik det meste af undervisningen udendørs i barakker, da mange af lokalerne var ramt af skimmelsvamp. Det virker til, at det stadig er i konstant udbygning for at rumme den stigende tilslutning.

Rasmus fra basketlinjen er på vej til træning inden undervisning. Han tager afsted klokken seks om morgenen. Til sidste træning fik han en albue i hovedet.

Når det sner, møder man stadig den samme scene ved gymnasiets indgang. Den uundgåelige mulighed for at få en snebold i masken.

Rygespottet er rykket nogle hundrede meter længere væk, og nu står eleverne i skoven ved siden af skolen i frikvarteret.