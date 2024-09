Billeder fra fængselsceller over hele verden

Ukendt sted. Alle billeder er med tilladelse fra 187gangstersz

For et par måneder siden opdagede jeg en Instagram-konto, der hedder 187gangstersz. Jeg sad dovent og scrollede igennem ‘udforsk’ sektionen, da jeg faldt over en konto med profilteksten: “Fængselsliv – Den eneste gangsterkonto på instagram! Vi poster ægte videoer fra fængslet på FB og 187gangsters.com. Sidder du i fængsel? Send en besked!”

Siden var lige så vild, som profilteksten lagde op til: den var fyldt med optagelser inden for murene på fængsler i hele verden. Jeg kunne ikke tro min egne øjne. Hvornår blev det normalt at have en iPhone med i cellen? Hvem stod bag den her konto? Jeg fik kontakt til administratorerne bag siden og efter et par virkeligt lange opkald, fik jeg lov til at interviewe den eneste hollandske administrator (fordi jeg er hollænder). Han krævede af indlysende grunde, at jeg holdt hans identitet hemmelig.

VICE: Jeg er imponeret over, hvor mange smartphones der findes i fængsler i hele verden, og hvor åbent de indsatte lader til at bruge dem.

187gangstersz: Alle ved, at vi lever i en korrupt verden, min ven. I dag kan man bestikke mere eller mindre hvem som helst, så man kan smugle alle mulige ting ind i fængslet.

Jeg læste en artikel fra New York Times for et par år siden, som berettede, at indsatte med mobiltelefoner er et kæmpe problem i USA. Telefoner bliver åbenbart betragtet som farligere end hjemmelavede knive eller stoffer, fordi fangerne kan organisere alvorlig kriminalitet både inden og uden for fængslet.

Det passer sgu ikke. Tror du virkelig at kriminelle laver forretninger med deres iPhones? Der er ikke nogen, der er så dumme. Hvis man skal lave forretninger fra fængslet, så er der andre måder at gøre det på.







Ukendt sted

Hvordan for eksempel?

PGP-telefoner er et eksempel, for man kan sgu ikke hacke dem. Det er ekstremt sikrede Blackberry-telefoner, som ikke engang har en mikrofon, og som kun kan kommunikere med andre PGP-telefoner. Man kan ikke ringe eller sms’e med dem. Det eneste, man kan gøre, er at sende e-mails til andre PGP’er. Men tro mig, det er ikke alle, der har sådan en i fængslet. Man skal være en af de tunge drenge for at eje en.

Hvorfor?

De er meget dyre, og det giver ingen mening kun at købe én. Man skal købe en til alle i sit netværk, hvilket gør det til en ret stor investering.

Så alle de her smartphones i fængslerne er helt harmløse?

Helt sikkert. Folk bruger dem til at holde kontakt til deres koner og børn eller til at bekæmpe den kedsomhed, som følger med, når man er indsat.







Belgien

Er du den eneste administrator på den her konto?

Nej, vi er otte fordelt over hele verden. Jeg er den eneste hollænder. Nogle af os sidder stadig inde, og nogle af os er kommet ud. Vi arbejder hårdt for, at kontoen bliver opdateret døgnet rundt.

Hvorfor startede i kontoen?

På et tidspunkt, mens jeg surfede på nettet, tænkte jeg, at det var utroligt hvor meget latterligt lort, der skaber trafik på nettet i dag. Der er fandme alle de her bloggere, som filmer sig selv, mens de vasker deres underbukser, som får millioner af views. Vi tænkte, at hvis sådan noget lort kan blive populært, så havde noget fra det virkelige liv potentiale til at blive kæmpestort. Og det gjorde det. Vi ville gerne vise folk, hvordan det er at sidde i fængsel, og på kun et par uger fik vi mere end 40.000 følgere uden at gøre særlig meget for at promovere siden.

Hvorfor tror du, at 187gangstersz er blevet en succes?

Folk har altid været fascinerede af den kriminelle verden. Det er spændende for selv de mest uskyldige mennesker at se, hvordan livet i fængslet er, og hvad forbrydere laver. Og så er der heller ikke nogen andre sider ligesom vores. Man kan ikke efterligne det, vi gør.







Sverige. Billedteksten på Facebook læser:”Til dem som kan genkende det”

Kan alle, der har en telefon med i fængslet, ikke bare kopiere jeres model?

De kan slet ikke få fat i så meget materiale. Tror du, at de indsatte bare sender tilfældige billeder og videoer til os? De ved, hvem vi er, og at de kan stole på os. De ved, at vi ikke er strissere, og det er derfor, at de sender materiale til os. Jeg sad i fængsel i over 10 år ligesom resten af gutterne, som er med til at administrere siden. De mennesker, der sender os billeder og videoer, er vores venner.

Så hver eneste person, som vi kan se på kontoen, er en af jeres venner?

I starten var det kun folk, vi kendte, men nu hvor det er blevet så stort, får vi vores indhold fra tilfældige personer over hele verden. Men vores verden er stadig ret lille: Indsatte kan nemt forhøre sig om os og ved med det samme, hvem vi er, og om de kan stole på os.

Har i en udvælgelsesproces?

Vi poster ikke noget voldeligt. Folk er sindssyge – de sender os tit videoer af slåskampe i fængslet, men dem poster vi aldrig. Vi vil ikke være med til at inspirere nogen til at gøre sådan noget, og vi vil heller ikke have, at Facebook eller Instagram skal slette vores konto.







Ukendt.

Hvad vil I gerne opnå med de her opslag?

Folk tror, at så længe man ikke sidder inde i Mexico, så er fængslet lidt ligesom et hotel. Vi har materiale fra vores venner i Frankrig og Storbritannien, og man kan se, at deres liv er et helvede. Der er ingen, der ønsker sådan et liv, så man skal tænke sig om en ekstra gang før, man begår kriminalitet.

Jeg har set optagelser fra en fødselsdagsfest i et fængsel et eller andet sted i Storbritannien. I den video bliver de indsatte skidefulde – alle drikker og tager stoffer. [Videoen er siden blevet fjernet af Instagram.]

Det var en undtagelse, for det er ikke normen. Desuden afsoner de gutter ikke en lang straf. De sidder inde for mindre kriminalitet som tyveri og ubetalte bøder. I den slags tilfælde får man større celler og bliver heller ikke tjekket ligeså grundigt som andre, der har begået seriøs kriminalitet. Tro mig, hvis man afsoner en straf på 10 år, så er livet i fængslet et helvede.

Bryder I ikke loven med den her konto?

Nej, hvorfor skulle det være ulovligt? Vi tager ikke billederne. Folk sender dem til os, og så viser vi dem til verden. Jeg har også tjekket det med mine advokater, og der er ikke noget ulovligt ved vores konto.





Mexico



Noget helt andet er, at I også poster en masse billeder af bryster og numser på jeres sider.

Du fatter slet ikke, hvad de her piger sender til os. Vi har endda billeder af piger, som leger med 187gangstersz-dildoer, men vi deler selvfølgelig ikke den slags. Det er selvfølgelig fint, hvis de indsatte kan få et glimt af et par patter ind i mellem, men det handler mest om livet i fængslet. De her kvinder er ikke fanger i øvrigt. Jeg tror bare det er kvinder, som tænder på at vise sig frem for en masse kriminelle.

I har en masse følgere nu, og kontoen vokser stadig. Hvad er næste skridt?

Vi har tænkt os at lancere vores egen tøjkollektion, og så skal vores fanger være modeller i kollektionsmaterialet og på webshoppen. Det er aldrig blevet gjort før. Hvis alt går efter planen, så kan det give os mulighed for at sende lidt penge til vores venner i fængslerne rundt om i verden.

Så det her er non-profit?

Nej, men alle kommer til at få en bid af kagen. Jeg får også min del, men det handler mest om vores venner i fængslet. Det er sørgeligt at se, hvordan folk bliver afskrevet af deres familie og venner, ligeså snart de ryger bag træmmer. Der er ikke nogen, der sender noget til dem, og tro det eller ej – man har brug for penge, når man sidder i fængsel. Med en tøjkollektion ville vi kunne hjælpe vores homies en lille smule.

