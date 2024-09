Billeder af rumænere der cykler rundt ude på landet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Rumænien

I vesteuropæiske storbyer er cyklen blevet et moderne, urbant symbol. Der er cykelstier, cykelevents og endda butikker, hvor de sælger designercykler med alverdens udstyr.

Jeg voksede op i en simplere tid. Da jeg var fem år gammel og boede i en landsby i Rumænien, var det at have en cykel en fantastisk praktisk ting, som var de færreste forundt. Indehaverne behøvede ikke at gå de mange kilometer, de kunne bare hjule afsted på jordvejene fra den ene landsby til den anden. Dengang var cykler kun til transport. Det handlede ikke om miljøet, det var bare praktisk.

Cyklerne er stadig overalt på landet i Rumænien – i bakkerne, bjergene og på motorvejene. Nogle af børnene har seje cykler, men de fleste kører stadig på en helt almindelig sort cykel med en kæmpe sadel og et tungt metalstel – den samme slags, jeg voksede op med. Folk bruger dem stadig til at transportere sække med grønsager, bildæk, træ eller andre personer. Her er nogle billeder, som jeg tog af cyklisterne under min roadtrip gennem Rumænien i sommer.

