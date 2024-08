Billeder af folk, der har det rimelig J-dags-agtigt

Middelmådig øl, et opstyltet markedsføringsstunt, alkoholforgiftede zombier, der driver rundt i gaderne og sparker til tomme flasker, mens de leder efter deres overtøj og en taxa hjem til Glostrup, nissehuer i brækpøle, dørmænd, når dørmænd er værst….



Ja, ja, det er nemt at hade på J-dagen. Det gider vi ikke. J-dag er cool nok. Det er trods alt også bare en helt almindelig fredag – endda med solskinsvejr – hvor du sikkert alligevel ender op med at drikke dig stiv med dine venner, og så fuck om der kører nogle hestevogne rundt og deler gratis bajere ud – det er da ikke så slemt, er det?



Uanset hvad du mener om dagen for julebryggens lancering, så går det ned igen i aften, og Danmarks største drukdag har det med at sætte sit præg på nattelivet – især i området omkring Gammeltorv og Vestergade i København, hvor de her billeder stammer fra. De er taget i 2015, da fotograf Sarah Buthmann brugte en hel nat på at dokumentere J-dagsstemningen i Københavns mest intense drukdistrikt. Tjek billederne ud, og kom i stemning, før du rammer Heidis eller Guldhornene med dine homies – eller se billederne og få det endnu bedre med din beslutning om at blive hjemme på sofaen og bingewatche Netflix hele aftenen.