Billeder af folk, der ikke kom ind på Sunday

Det er hårdt derude for en dørmand. Som nattens smagsdommer er det dit job, nej, din pligt at sortere i rakkerpakket, der hensynsløst forsøger at udvande klubbernes brands. Du er den stoiske barriere mellem smagfuld orden og det kaos, der opstår, hvis du lukker de stilet-løse horder indenfor i de hellige gemakker. Alligevel er der ingen tak at hente hos de afviste, der bare gerne ville “have det sjovt” og “hygge sig med deres venner.” Berghain blev jo ikke så legendarisk, som stedet er i dag, ved bare at lukke folk ind. Afvisning er et nødvendigt onde for at kunne gøre det rigtigt sjovt for de få rigtige, i stedet for meget sjovt for de mange.

Alligevel er det et koncept, de fleste af os ikke forstår. Men navnligt kan det være svært at forstå dem, der er forhippede på at blive lukket ind et sted, der måske slet ikke vil have dem. Derfor tog vi forbi Sunday sidste weekend for at spørge de kasserede, hvorfor de ikke kom ind.

Videos by VICE

Mark og Jan: “Vi var bare ikke på ‘the gay list.’ Måske er vi bare for mange bøsser.”

Mark: “De kunne vel bare ikke lide mit udseende eller noget.”



Fabian: “De sagde jeg skulle maile dem eller gå ind på siden og få mig selv på gæstelisten. Tror jeg tager på Hive istedet nu.”

Ahmed: “Man er i god stil, men desværre er man brun. Sort hår, brune øjne. Det er ligegyldigt om man har Gucci-sko og Ralph Lauren skjorte på, hvis man er indvandrer.”



Max: “De kan ikke lide at lukke grupper og tourister ind. Jeg tror bare gæstelisten er en undskyldning. Måske er det fordi jeg ikke har en vagina. Alle pigerene blev lukket ind… Men dørmænd fortæller dig aldrig sandheden.”

David: “Fordi jeg ikke er dansk… men whatever.”