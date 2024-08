Billeder af folk, der transcenderede tid og rum til Desert Daze 2017

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Desert Daze, den psykedeliske tour de force af en festival, der får Burning Man til at fremstå mainstream, fandt sted for sjette gang i sidste weekend. Det hele gik ned ved Joshua Tree’s Institute of Mentalphysics, og baby, vi tripper stadig. Festivalen, der for nylig er blevet udvidet til tre dage, bød på mesterlige optrædener inden for psych, garage og eksperimentel musik fra både upcoming bands og legendariske sværvægtere, heriblandt Iggy Pop, Courtney Barnett og Kurt Vile, Spiritualized, Sleep, John Cale, Ariel Pink, Hope Sandoval & the Warm Inventions, Terry Riley, Eagles of Death Metal, Pearl Charles, Unknown Mortal Orchestra og mange, mange flere.

Festivalens (ekstremt chilleren) deltagere spredte sig ud på den sandede festivalplads i ørkenen, der er designet af Frank Lloyd Wright og hans søn Lloyd Wright, hvor de kunne opleve festivalens tre scener og udforske interaktive kunstinstallationer, en “Mystic Bazaar”, filmvisninger og feberdrømmeagtige solnedgange. Slutresultatet var en surrealistisk legeplads, der mindede os om, hvordan det føltes at være på festival, før alle festivaler blev til Festivaler™.

Vores fotograf Matt Draper var til stede, og dokumenterede billeder og lyde undervejs i det tre dage lange syretrip. Scroll ned for at se billeder fra Desert Daze 2017:

Iggy Pop (hvis du altså skulle være i tvivl)

Ariel Pink

The Make Up

Pearl Charles

King Gizzard & The Lizard Wizard

Deap Vally

Courtney Barnett & Kurt Vile

Spiritualized

John Maus

Eagles of Death Metal

Sunflower Bean

Lee Fields & The Expressions

Weyes Blood

The Budos Band

Boris

Terry Riley & Gyan Riley

LIARS

Panda Bear