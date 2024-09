Billeder af forældre der keder sig ihjel på en YouTube-messe

Denne billedserie er oprindeligt udgivet af VICE Serbien

For serbiske forældre med børn over syv år – som mig selv – er det umuligt ikke at kende til BalkanTube Fest flere måneder i forvejen. Til den kæmpestore messe, der blev afholdt 1. – 2. oktober i Beograd, fik serbiske børn endelig en chance for at møde deres vlogging-idoler og skrige deres små hoveder af, mens det skete.

På vej til messen forsøgte jeg at forklare min søn, at jeg bare ville aflevere ham og hans søster derhenne, fordi det, messen handlede om, ikke interesserede mig nok til at blive hængende en hel dag. Han kiggede på mig med dyb vantro. Han forstod simpelthen ikke, hvordan jeg ikke kunne dele hans passion for YouTube stjerner som Marija Zezelj, Mudja eller Stuber – ja, jeg kender deres navne. Prøv selv at have børn i Serbien i et par, så kan vi tale om det. Han behøvede ikke at forstå det. De ville få en fin dag uden mig.

Søndag var den vigtigste dag på festivalen, da de mest populære og indflydelsesrige YouTubere fra Serbien og resten af Balkan kom forbi. Det betød horder af skrigende børn, der klamrede sig til deres telefoner, mens de forsøgte at få en selfie med deres idoler. Jeg afleverede mine børn ved indgangen, slap dem løs på deres drømmemesse og tog afsted i et par timer. Men der var mange forældre, der ikke kunne efterlade deres børn og som var tvunget til at tilbringe en hel dag i dette meget 2016-prægede helvede.

De forældre er messens virkelige stjerner.