Billeder af forfald i Rumæniens mest populære badeby

Băile Herculane er den mest populære spa-by i Rumænien. Alle fra romerne til den østrig-ungarske kejser Sisi vidste, at dette var stedet, man tog hen for at bade. Jeg voksede op i Băile Herculane under det kommunistiske styre, og det var der, hvor jeg fik min første forsmag på demokratiet. Men siden jeg flyttede hjemmefra for at læse i udlandet i 1993, er jeg kun kommet tilbage en enkelt gang om året. Hver gang jeg kom tilbage til byen, var det mere og mere tydeligt, at byen var i forfald. Samtlige historiske bygninger var i værre stand, end sidste gang jeg havde været der.

Alle de naturlige termiske svømmebade er nu tomme og fuldstændigt forladte. I over tyve år har regeringen lovet at afsætte penge til at restaurere feriestedet. I stedet har de solgt badene, et gammelt casino, biblioteket og flere af de smukke, gamle hoteller til private investorer, der solgte dem videre for profit uden at restaurere. Engang strømmede turisterne til byen. De kom for at nyde godt af de varme bade, den naturlige skønhed og den friske luft. I dag er der kun få turister – som regel folk på statsfinansierede ferier, som skal gavne deres helbred. De kommer for at beglo den døende by og ligger sig i blød i flodbreddernes svovlholdige vand.

Sådan så Băile Herculane ud, da jeg for nyligt besøgte byen.