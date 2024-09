Billeder af de danske cosplayere til Pokémons 20 års jubilæum

Jeg kunne ærlig talt ikke nævne mere end en enkelt Pokémon (ja, det var Pikachu), da jeg tog til 20 års jubilæumsfest for den japanske tegneserie i Øksnehallen fredag aften. Og jeg opdagede hurtigt, at der var meget at lære. Festen var blot ét arrangement af utroligt mange til dette års J-Popcon i DGI-byen i København. J-Popcon er en forsamling for fans af japansk popkultur; tegneserier, spil og musik.

For mange af deltagerne er noget af det fedeste ved at tage til sådan et “con”, som de omtaler det, at de kan give den gas med udklædningen. Det kaldes “cosplay”, og lørdag var der også danmarksmesterskaberne i cosplay med mulighed for at kvalificere sig til internationale cosplay-konkurrencer.

Fredag aften havde mange dog taget forskud på glæderne og gik til Pokémon-fest i deres vilde, hjemmebyggede kreationer af karakterer fra japanske tegneserier, de såkaldte animeer, og fra deres favoritcomputerspil, film og andre tegneserier. Vi var med.

Alle billeder af Morten Lundrup.

Simone Hørning, 19 år

Kvindelig trold fra World of Warcraft.

“Jeg har haft kontaktlinser i mange gange. Øjnene bliver tørre, men det vænner man sig til. Cosplay handler meget om at have det vildeste kostume og få opmærksomhed.”

Alexander Lüthje, 30 år

Lettere historisk ukorrekt Thor.

“Det her er et nørdmekka, det er det ene af to arrangementer i København, hvor man kan nørde ud med andre, der også kan lide computerspil og at klæde sig ud. Det er en måde at udtrykke, at man er fan af et eller andet. Ligesom folk, der er vilde med fodbold, maler sig i hovedet, når de skal til kamp.”



Michala Jakobsen, 19 år

Karakteren Sebastian Michaelis, en dæmon fra den japanske mangaserie Black Butler.

“Figuren afslører ikke så meget af sit udseende som dæmon, så jeg har selv designet resten. Jeg laver alle mine kostumer selv, og jeg synes, det er sjovt at udfordre mig selv kreativt.”

Nikolaj Geil, 18 år

Red Pyramid fra spillet Silent Hill 2.

“Monstrene i det her spil repræsenterer det, man har gjort forkert i sit liv. Red Pyramid er hovedkarakterens skyldfølelse, og fordi han har slået sin kæreste ihjel, så ser han hele tiden Red Pyramid gøre forfærdelige ting ved kæresten.”

Simone Maja Andersen, 24

Amanda fra filmen Saw.

“Jeg ville gerne lave den her “reverse bear trap” for at udfordre mig selv. Jeg har selv bygget den ud af EVA-foam, og så har min kæreste 3D-printet nogle af detaljerne til den. Den har nok taget omkring 20 timer at bygge.”



Hans Peter Sønderup, 25 år

Moon-Nazi-officer fra filmen Iron Sky.

“I filmen brugte de finske gasmasker, så jeg har bestilt den samme hjem fra Finland. For at få den til at ligne den fra filmen, har jeg lagt noget skum ovenpå, metalliseret det og sat nogle stykker på, som jeg har printet på en 3D-printer. Motivet på hatten er også 3D-printet. Jeg har brugt en weekend på at lave kostumet sammen med nogle venner.”

Anna Olivia Petersen, 20 år

Pokémonen Ho-oh.

“I folkeskolen drillede folk mig med, at jeg var Pokémon-fan, så nu går jeg all-in. Min veninde og jeg har i flere år talt om at lave et fælles cosplay fra Pokémon. Hun er klædt ud som min modpart i Pokémon generation 2, Lugia.”

Marcus Jensen, 18 år

En sergent fra en fraktion i Warhammer, der hedder Empire.

“Jeg spiller normalt live-rollespil, og jeg blev overtalt af nogle venner til at tage med her. Kostumet er lidt hårdt at have på, der er nogle lædersnore, der gnaver.”



Katrine Sivertsen, 26 år

Black Cat fra The Amazing Spiderman.

“Jeg er her sammen med min forlovede, som er klædt ud som Spiderman. Vi kan godt lide at klæde os ud som et par. Det er anden gang, vi er til J-popcon sammen. Vi skal giftes den 25. juni. Det er samtidig med Genki (et andet stort J-pop-arrangement, red.), så der kan vi desværre ikke komme.”

Jesper Hansen, 29 år

Ruby fra serien RWBY.

“Jeg har selv bygget leen. Jeg var faktisk i gang med at lave en, der kunne folde sammen, for det kan Rubys i serien, men jeg kunne ikke nå at få den færdig. Den her kan dog skilles ad og sagtens komme ind i bilen.”

Sandra Banzon, 23 år

Karakteren Ciel Phantomhigh fra den japanske mangaserie Black Butler.

“Ciel er en dreng i forklædning som en pige. Jeg synes, han er en fed karakter, og jeg elsker store kjoler. Her har jeg en mulighed for at slå mig løs. Det er fedt at være en anden karakter for en aften – og så en fra en serie, man synes er cool.”

Rasmus Rohde, 19 år

Cronkri, en fanfiction-version af en karakter fra tegneserien Homestuck.

“Det er lidt pinligt, for jeg ved ikke så meget om det. Men jeg synes, han har fed stil og er lidt rock’n’roll i det, så det var ham, jeg skulle være.”

Frederik H.T. Sørensen, 18 år

Ash fra Pokémon, 3. generation.

“Hele mit liv har været inspireret af Pokémon. Pokémon har et meget fredeligt og socialt verdenssyn, og man forstår det mere og mere, når man bliver ældre. Det handler om at tage ud på eventyr og forsætte, selv om man møder modstand.”

