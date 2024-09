Billeder af gamle metalhoveder til Iron Maiden-koncert

Denne artikel blev oprindelig udgivet af VICE Spanien.

De første fans lå klar udenfor portene til Palacio de Deportes de Madrid, hvor koncerten skulle afvikles, 24 timer før dørene åbnede (ligesom de plejer). Det var en gruppe unge piger, Iron Maiden-fans, med deres t-shirts og flag. “Vi var omkring ti, der sov her,” fortalte de os en times tid før de blev lukket ind på området. De havde travlt. Det var formentlig første gang de fik mulighed for at se Bruce Dickinson og hans crew helt tæt på. Imens tog veteranerne – metalhovederne, der har været fans hele livet – det hele lidt mere med ro.

De ved, hvad der skal ske. Et par fortæller os, at den første Iron Maiden-koncert de var til, fandt sted netop her for over 25 år siden. Siden hen har de været til så mange koncerter, at de er holdt op med at tælle. De ved til gengæld, at det altid er vildt fedt. Og de er en del af det kollektive ritual, der hører med til ventetiden før koncerten: De hænger ud uden for, drikker øl, og sammen med de andre gamle metalhoveder fortæller de historier om Iron Maiden, koncerter de gik glip af, lækkede setlister, festivalen i sidste weekend og de aldrende medlemmer af bandets fysiske tilstand på den her gigantiske tour, der kører under navnet “The Book of Souls”.



Det fredelige og fælles drikkegilde på gaden begynder langsomt at fylde torvet Plaza de Felipe II, barene og de små kiosker op med fans, og de er ved at løbe tør for kolde øl. Dem som er bedst forberedt har medbragt flamingokasser fyldt med isterninger. Det er ægte professionalisme.

Det samme gør billethajerne, som forfølger dem, der strejfer om alene og tilbyder billetter med mere og mere insisterende mine, mens priserne skyder i vejret, fordi folk snakker om, at der vist nok er udsolgt. Men det er ved den officielle merchandisebod, at det virkelig går ned. T-shirts til 250 kroner viser Eddie på forskellige mytiske Iron Maiden-covers, med listen af alle de byer turneen besøger, trykt på ryggen.

Alle har taget deres foretrukne band-t-shirt på hjemmefra (nogle af dem er virkelig slidte af tidens tand), men ingen kan stå for fristelsen til at få fingrene i en enkelt mere. Det er den mest populære og kendte beklædningsgenstand i metalmiljøet sammen med de evindelige denim-veste dækket med påsyede patches, der får tøjet til at ligne en slags tekstilplakat for det legendariske Monsters of Rock: Metallica, Anthrax, Motorhead, Scorpions, Kiss…

Tøjet er slidt af tusind drabelige slag, og det viser, at ejeren er et traditionelt metalhoved – dem som elsker guitarsoloerne på “The Number of the Beast” spillet på spidse flying A-guitarer, og som er loyale overfor deres idoler, selvom de ikke længere er de vilde drenge, de var engang, og selvom Bruce Dickinson efterhånden ligner nogens far. Alligevel er han stadig en fucking stjerne, når han er på scenen, ret skal være ret. I flokken er der også folk, der er kommet med deres børn. Kærlighed til metal har ingen alder og bliver overdraget fra generation til generation.

Tidspunktet nærmer sig, koncerten starter klokken ni, og pladsen er stadig proppet med mennesker, og de, der har et sted at sidde, gider ikke skynde sig.

De gamle metalhoveder drikker ud, poserer for os og pudser deres nitter. Koncerten skal til at starte, og monstret skal snart udbryde sit første brøl. Efter tre timer i selskab med øl og Maiden-fans kan vi konkludere, at når det kommer til heavy, er humøret højt, og musikken har ingen udløbsdato. Og ingen tænker på at gå på pension.

