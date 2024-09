Billeder af russiske kvinder og hvad de har i deres tasker

Denne artikel blev oprindelig udgivet af VICE UK

Kvinders håndtasker har altid været et mysterium for mig. Som barn var jeg overbevist om, at min mor og hendes veninder skulle bære rundt på alle mulige magiske ting – og et par mursten. Jeg troede, at det stod i loven – i tilfælde af, at de skulle redde verden eller sådan noget.

Som voksen mand må jeg indrømme, at jeg stadig synes, håndtasker er lige så underlige og mystiske. Drevet af min nysgerrighed besluttede jeg mig for at spørge en række kvinder, jeg kender – og nogle fremmede, jeg mødte på gaden – om jeg måtte fotografere indholdet af deres tasker.

Jeg har brugt de sidste par måneder på at vandre rundt i St. Petersborg (hvor jeg bor) og bede alle kvinder, jeg mødte om at vise mig, hvad de havde i tasken. Nogle af dem troede, jeg var en røver, andre troede, jeg var sindssyg, og gik med til det. Jeg lagde mærke til, at sidstnævnte gruppe arrangerede indholdet meget omhyggeligt på et sort stykke stof, jeg havde med, før jeg fik lov til at tage billeder.

Til sidst spurgte jeg, om jeg måtte tage et billede af deres ID. Jeg synes, at kompositionen af portrættet sammen med personens ejendele giver et slående førstehåndsindtryk af, hvem disse kvinder er.

Alena, 17 år, studerende

Alexandra, 26 år, freelance designer

Elena, 56 år, forretningskvinde

Katya, 37 år, journalist

Kristina, 19 år, kunststuderende

Kseniya, 31 år, fotograf

Liza, 21 år, arbejdsløs

Lubov, 31 år, gallerist

Masha, 56 år, juveler

Natalia, 58 år, sikkerhedsvagt

Olga, 33 år, arbejdsløs

Olya, 42 år, professionel urban opdagelsesrejsende

Polina, 29 år, syerske

Svetlana, 24 år, administrator

Tatiana, 51 år, ansat i den offentlige sektor

Ulyana, 22 år, filosofilærer

Vera, 62 år, børnehavepædagog