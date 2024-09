Billeder af hverdagen i et af Madrids hårdeste kvarterer

Diego Sánchez’ og Borja Larrondos fotoprojekt Aquellos que Esperan (Dem, der venter), er en to-årig rejse til hjertet af bydelen Orcasur i det sydøstlige Madrid, der udforsker forladte byrum, travle gader, byens fortid og de mennesker, der lever der. Projektet dokumenterer nabolaget og dets beboere, der lever om natten og samles om det eneste indkøbscenter, der stadig er åbent i området. Det er mødepunktet for forskellige etniske grupper og tilholdsstedet for de mest skumle og tilslørede foretagender i byen. Nabolaget er desuden spækket med forladte huse, der spontant omdannes til nye hjem.

Billedserien er en gennemgribende fordybelse i bydelen. Distriktet opstod for flere årtier siden som et resultatet af den offentlige boligadministrations forsøg på at skabe et nyt nabolag i udkanten af hovedstaden. Det var et eksperiment, der med tiden skabte en form for “ikke-sted” fyldt med liv.