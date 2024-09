Billeder af hverdagen som ung, kvindelig soldat i den israelske hær

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Den israelske fotograf Mayan Toledano tog for nyligt hjem til sit fødeland, hvor hun skød en intim billedserie af kvindelige israelske soldater. For Toledano var det en personlig mission for at genvinde sine egne teenageår; en tid, hvor hun selv var soldat og blev frataget alle kulturelle symboler på det at være kvinde. I den israelske hærs obligatoriske værnepligtsperiode påkræves det, at køn, race og personlige forskelle tilsidesættes – den nationale identitet prioriteres højere end nogen form for individualitet. Toledano kan huske, hvordan hun som teenager frygtede, at hendes uniform på en eller anden måde ville sætte en stopper for hendes blomstrende kvindelighed.

Men i Toledanos billedserie afviser de unge soldater at indordne sig efter det strenge militærliv. De søger kreative stillinger som soldatjournalister, lærere og instruktører, og er omhyggelige i deres valg af størrelser på uniformer, sko, hvide t-shirts og små smykker. Så paradoksalt som det måske lyder, er pigernes kedsommelige udtryk en måde at udøve deres selvstændighed på. På en måde er det deres teenage-agtige søvnig protest.

—Maayan Goldman

Alle billeder er taget af Mayan Toledano. Du kan se flere af hendes billeder her.

