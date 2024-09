Billeder af Justin Bieber-fans, der ligger i telt foran Parken

Det er rart at vide, at visse ting her i verdenen er præcis, som de plejer. iPhonen har givetvis mistet sin magt over masserne, men det har Justin Bieber ikke. Tidligt onsdag morgen lå de første Beliebers i kø foran Parken i København i håb om at være dem, der kommer til at stå allertættest på popidolet Justin Bieber, når han i aften spiller koncert i Parken.

Fredag formiddag tog fotograf Jonas Fogh ud for at finde nogle af de Beliebers, der havde ligget længst tid i køen. Nogle af dem forsøgte allerede at slå lejr mandag – altså seks dage før koncerten – men på grund af fodboldkampen mellem FCK og Club Brügge bad Parkens sikkerhedsfolk Bieberfansene om at gå hjem og komme igen senere.

Jeg har ligget i kø for hyggens skyld, for jeg ikke har “Golden Circle”-billetter, men det har mine veninder.

Laura Jørgensen, 18 år fra Helsinge. Lå i kø fra torsdag aften klokken 19. Nummer 17 i køen.

Fansene – fortrinsvist piger – har allerede betalt for at komme til at opleve koncerten fra “Golden Circle”, som er betegnelsen for det område forrest ved scenen, hvor man som tilskuer kommer allertættest på Bieber. Der er 4000 pladser i Golden Circle, og jo lavere nummer ens armbånd har, jo før bliver man lukket ind. Da Bierberfansene mødte op fik de derfor et nummer skrevet med sprittusch på deres hånd alt efter, hvor de befandt sig i køen.

En billet med adgang til “Golden Circle” koster fra 2.540 kroner og op til 13.680 kroner for den dyreste billet til Justin Biebers koncert i København – men så får den heldige indehaver også en rundtur backstage.

Jeg kom og lå i kø, og så tog min mor over og holdt min plads i køen, fordi jeg skulle i skole og til håndbold.

Merle Setkov, 15 år fra Rødovre. Nummer 8 i køen.

Tidligere fik man med de mest kostbare billetter også lov til at møde Justin Bieber – men den 22-årige canadier annoncerede tidligere på året via Twitter, at han “af sikkerhedsmæssige årsager” ikke længere praktiserer de såkaldte meet-and-greets.

De standhaftige Beliebers havde indstillet sig på at vente indtil søndag, men fredag eftermiddag besluttede sikkerhedspersonalet at udlevere armbånd til de camperende, så de kunne gå hjem og sove.

“Jeg så på facebook, at der allerede var folk der lå i kø, så jeg aflyste alle mine planer og tog direkte herhen.” – Sascha Bentsen, 18 år fra Valby. Lå i kø fra torsdag klokken 14. Er nummer 16 i køen.

“Vi håber virkelig at han laver en “One Less Lonely Girl”, hvor han tager en af os med op på scenen, eller at han sætter sig ned til publikum under ‘Purpose’ og holder nogen i hånden og rigtig connecter med publikum.” – Josephine Klemmen 14 år, Lea Joensen, Isa Walsh og Fine Freiesleben, 15 år. Lå i kø fra fredag klokken 9. Er alle tre nummer 33 i køen.

“Vi havde oprindeligt bestilt togbillet og fly til lørdag, men så opdagede vi at folk allerede lå i kø, og så pakkede vi vores ting. I farten fik vi ikke noget telt med, så vi sov et par timer i læ fra de andre telte omkring os og gik så på McDonalds for at få varmen. Sådan noget har vi jo ikke på Bornholm.” – Mette Vesløs og Liv Mortensen, begge 18 år fra Bornholm. Lå i kø fra torsdag klokken 20. Nummer 20 og 21 i køen.

“Mine veninder og jeg ligger i kø for at få et armbånd, og så tager vi hjem igen, men vi skal lige forbi Justin Biebers pop-up shop (i butikken Storm, red.) og shoppe inden vi smutter.” – Jaquelin Hollsten, 18 år og fra Malmø i Sverige. Lå i kø fra fredag klokken 6 om morgenen. Er nummer 28 i køen – var på toilettet, da fansene fik skrevet nummer på hånden.

“Jeg glæder mig til at se koncerten fra en ny vinkel. Jeg har allerede har set to andre koncerter fra hans turne i Berlin og Paris. Jeg har i alt været til otte Justin Bieber-koncerter. Jeg gør det i stedet for at tage på ferie.” – Lærke O’Neill, 20 år fra Silkeborg. Lå i kø fra onsdag klokken 11. Er nummer 12 i køen.

“Vi tog fra Sverige klokken 3 i går nat. Vi vil gerne helt op foran for at være helt tæt på Justin Bieber og for at sikre os, at han er helt ægte.” – Lovisa Carlsén og Anna Lindvall, begge 18 år fra Lund i Sverige. Lå i kø fra fredag klokken 05.30. Er nummer 26 og 27 i køen.