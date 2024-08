Billeder af kvinder, der udlever pensionistdrømmen i Miami

Denne artikel er også udgivet i VICE Magazine – The Please Sit Down Issue

Den danske fotojournalist Marie Hald er kendt for sine intime reportager og portrætter – ofte med kvinder i fokus. Det gælder blandt andet hendes prisbelønnede serie “Bonnie”, hvor hun fulgte en sexarbejder gennem to år. Marie Halds arbejde er både blevet publiceret i danske og internationale medier såsom the Guardian og the British Journal of Photography. Hun har desuden vundet en World Press Photo-pris i 2013.

Her – og i det nye VICE Magazine – bringer vi et uddrag af Marie Halds serie fra Miami. Byen, med dens evige varme vejr og solskin, tiltrækker ældre amerikanere, som flytter dertil sent i livet for at udleve deres drømmepension. De er også kendt som “snowbirds”. Vi tog en snak med Marie Hald om serien og om hendes tendens til at fotografere kvinder.

VICE: Hvad er historien bag billedet på forsiden?

Marie Hald: Billedet er en del af mit portræt af byen Miami. På forsiden ser man en de såkaldte condos, hvor mange pensionister rykker ind for at nyde deres otium i varmen. Jeg boede i Miami med min familie i 1998 og havde længe haft lyst til at skyde en hyldest til stedet. Det var et vildt eventyr at bo der som barn: Varmen, menneskene, alle de blandede kulturer. Jeg elskede det. Så jeg tog til byen i tre uger for at forevige den stemning, jeg selv har haft med mig lige siden.

Hvordan blev fotoserien i Miami til?

Jeg havde arbejdet meget hårdt i et voldsomt miljø de to forgangne år og trængte til at lave et værk, der var mere lyst, levende og ikke så bundet. Så det var perfekt at rykke til Miami. Jeg var der i tre uger, cyklede rundt i byen og lejede en convertible, som jeg susede rundt i. Det var sjovt at genopleve det hele som voksen.

Hvad er det, der er så fascinerende ved den her by?

Mange betegner Miami som en del af Latinamerika. Der er fyldt med cubanere, haitianere, folk fra Puertorico og så videre. De fleste, man møder i supermarkedet, snakker kun spansk. Den blandede kultur fascinerer mig, men også det store kropslige frisind. Folk kører virkelig If you got it, flaunt it-stilen. Også hvis det, de vil flaunte, er en kæmpe mave eller numse. Og så er der fyldt med lækre pastelfarver, som bare passer så godt ind i mit univers.

Du er glad for at fotografere kvinder – hvorfor?

Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, jeg fotograferer kvinder, fordi jeg kender dem og forstår dem bedst. At være kvinde er mit udgangspunkt. Når jeg fotograferer kvinder, spejler jeg mig i dem. Bliver inspireret, forundret, nogle gange forarget. For nylig fotograferede jeg en gruppe unge piger til fest. Jeg kendte dem ikke, men på ti minutter var jeg en del af flokken. Sådan noget bliver jeg stolt over, jeg kan. Og så tror jeg, jeg som kvinde er heldig faktisk at have adgang til begge køn – fordi vi aldrig oplever den seksuelle stigma, som nogle mandlige fotografer kan ende med at få.

