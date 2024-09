Stærke portrætter af sydafrikanske lesbiske kvinder

Somandla, Parktown, 2014. © Zanele Muholi. Tilhører Stevenson, Cape Town og Johannesburg

Denne fotoserie er oprindeligt udgivet i The Photo Issue 2016

Den sydafrikanske fotograf Zanele Muholi har over to år skudt mere end 200 portrætter af kvinder fra Sydafrikas lesbiske miljø i fotoserien “Faces and Phases.” Serien bruger kvindernes førstehåndsfortællinger til at dokumentere oplevelsen af at leve i land, som beskytter sine LGBT+indbyggere rent juridisk, men oftest mislykkes med at beskytte dem mod vold og hadforbrydelser. Billederne her kombinerer portrætterne fra “Faces and Phases” med selvportrætter.

Somandla, Parktown, 2014. © Zanele Muholi. Tilhører Stevenson, Cape Town og Johannesburg.



Sharon Shez Mthunzi, Daveyton, Johannesburg, 2013. © Zanele Muholi. Tilhører Stevenson, Cape Town og Johannesburg.



Zibuyile I, Syracuse, 2015. © Zanele Muholi. Tilhører Stevenson, Cape Town og Johannesburg.



Sharon “Shaz” Mthunzi, Daveyton, Johannesburg, 2014. © Zanele Muholi. Tilhører Stevenson, Cape Town og Johannesburg.



