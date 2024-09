Billeder af LGBTQ-asylansøgere og flygtninge, der fejrer den frihed, de drømmer om at få

Ser man på de tusindvis af billeder, der dokumenterer Pride-parader i Vesten år efter år, vil man som oftest opleve lidt af et déjà vu: Hvert år bombarderes vi med et ensidigt væld af hvide ansigter og kroppe – med en overvægt af muskuløse, velplejede, hårløse, glimmertilstrøede, evigt solbrændte og topløse mænd.

En af de største udfordringer som minoriteter og andre sårbare mindretal i samfundet står over for, er, at de sjældent bliver set. Den form for udviskning gør sig i den grad gældende for LGBTQ-asylsøgere og flygtninge, der er blandt de mest udsatte i tvangsforflyttede befolkningsgrupper rundt omkring i verden – en minoritet i minoriteten. I over 70 lande bliver LGBTQ-personer ikke bare overset, de bliver regelmæssigt jagtet tilbage i skabet, truet, tævet, fyret fra deres arbejde, smidt ud af deres hjem, voldtaget, fængslet, tortureret og endda dømt til døden. Derfor vælger nogle af disse mennesker at lede efter tryggere tilflugtssteder i udlandet.

I lørdags marcherede en håndfuld asylaktivister med i Købehavns årlige optog Copenhagen Pride Parade. De har vidt forskellig baggrund – med rødder i Iran, Uganda, Syrien, Tanzania og en håndfuld andre steder – og de bar bannere gennem de københavnske gader side om side med deres danske venner og allierede. For flere af dem var det første gang, de fik mulighed for at observere – for slet ikke at tale om at deltage – i en Pride-parade. Nogle af dem havde masker på, fordi truslerne mod dem er så alvorlige, at de kaster skygger hele vejen til Danmark. Andre havde malet deres ansigter i regnbuefarver og iført sig ekstravagante festklæder.

Maskerede eller ej – de marcherede og råbte hele vejen til Rådhuspladsen. De spillede østafrikanske og mellemøstlige hits, som de dansede og sang til. Folk stimlede sammen på fortovene for at vise støtte og accept, og der var sågar flere, der valgte at slutte sig til optoget. Nogle af aktivisterne stoppede for at tale med tilskuerne og dele brochurer ud med info om deres organisation LGBT Asylum – en gruppe LGBT-personer, der samarbejder med forkæmpere for homoseksuelle mænd og kvinder, biseksuelle, og transkønnede individer i det danske asylsystem.

I lørdags blev disse mennesker i få timer accepteret, fejret – og set.

Denver David Robinson er en amerikansk journalist og fotograf med speciale i LGBTQ-rettigheder. Gennem sin dækning af LGBTQ-problematikker verden over – for blandt andet The New York Times og The Advocate –har han lært en stor del af de fremmødte asylansøgere og flygtninge ved lørdagens parade i København at kende.