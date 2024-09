Billeder af Londons uddøende sociale boligbyggerier

Robin Hood Gardens, Poplar, østlige London



En af de største myter om socialt boligbyggeri i Storbritannien er, at det alt sammen ligner hinanden. Det er lidt underligt, for da vi sendte fotografen Jake Lewis ud for at skildre Londons truede sociale boligbyggeri, var de billeder, han kom tilbage med, overraskende mangfoldige. Både de røde murstenshuse med verandaer og haver, og de store betonblokke er allesammen rester fra en uddøende mentalitet om, at folk skal have råd til at bo i byen. Akkurat som med nutidens moderne skyskrabere i stål og glas så nogle af dem sikkert bedre ud på arkitektens tegnebræt, end de gør nu, men de repræsenterer tilsyneladende en mere forskelligartet arkitektonisk kulturarv, end folk tror.

Læs også Philip Kleinfelds artikel om regeringens forsøg på at afskaffe socialt boligbyggeri.

Ashington House, Bethnal Green, østlige London

Aylesbury Estate, Walworth, sydlige London

Boundary Estate i Shoreditch, østlige London

Collingwood Hall, Bethnal Green, østlige London

Boundary Estate i Shoreditch, østlige London

Brayford estate, østlige London

Barrington Court, Gospel Oak, nordlige London

Robin Hood Gardens, Poplar, østlige London

Becontree housing estate, Dagenham

Middlesex Street Estate, City of London

Robin Hood Gardens, Poplar, østlige London

