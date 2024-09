Billeder af mexicanske wrestlere og publikums fedtede snacks

Skal du til lucha libre-wrestling i Mexico, gælder det om at være tykhudet. I Mexico handler professionel wrestling nemlig lige så meget om fornærmelser (både udenfor og indenfor ringen), som det handler om dramatiske og kunstnerisk udførte slåskampe.

Dyk ned i nogle popcorn på din vej ind i Arena Coliseo de Guadalajara. Alle billeder af artiklens forfatter.

Místico, a.k.a. Luis Ignacio Urive Alvirde, på vej i ringen.

Mistico hilser på publikum.

Når man bevæger sig ind i Arena Coliseo de Guadalajara, bliver man modtaget af den skønne duft af friskpoppede popcorn og publikums entusiastiske buhen. Er man kvinde, vil man sandsynligvis blive kaldt for en hore. For mænd handler fornærmelserne ofte om homoseksualitet. Men på trods af bombardementet af bandeord bliver ingen fornærmede.

Hver tirsdag og lørdag samles folk her Guadalajara for at overvære det mexicanske fribrydnings-fænomen. Som ved alle gode arrangementer, der trækker mange folk til, kan man i -arenaer mæske sig, mens man lader sig underholde af mænd, der kæmper mod hinanden i en blanding af rå muskelkraft og kunst.

Lucha libre er meget mere end sport. Det er en kunstform.

Hiv fat i michelada-sælgeren, hvis du vil forkæle dig selv.

José Casas Ruiz a.k.a. Negro Casas fra Mexico City i ringen.

loncheria

Rundt i arenaen sidder langemændende løst, mens sælgere bevæger sig rundt blandt publikum med candyfloss og fedtede doughnuts. Trænger maven til noget med lidt mere substans, skal man finde vej til -vinduet, hvor man kan få hotdogs, hamburgers, pølser og tostilocos (nachos prydet med hotsauce og alverdens krydrede tilbehør). I arenaen må man kun drikke øl, selvom vi befinder os i tequila-land, men som alternativ kan du skylle de mange fornærmelser ned med en michelada.

Loncheria’en på Arena Coliseo de Guadalajara.

Victoria-øl er der rigeligt af i arenaen.

Jeg satte mig godt til rette med min øl for at overvære det hypnotiserende skue, som lucha er. Luften er fyldt med spytklatter og løse tænder, og mænd flyver gennem luften som Superman – ikke bare på kanvasen, men også udenfor ringen. Det er så meget mere end en sport. Det er teater.

En oplevelse man falder for alene på grund af den elektriske atmosfære i arenaen.

