Billeder af moderne vikinger, som ikke gider noget pis

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Sverige

Da den nynazistiske organisation Nordiska Motståndsrörelsen forsøgte at afholde en march gennem Göteborgs gader i september 2017, var den italienske fotograf Matteo Congregalli til stede for at dokumentere begivenheden. Blandt den enorme gruppe af moddemonstranter var der en særlig gruppe, der skilte sig ud: Vikinger.

Videos by VICE

De vikinger, der var dukket op, repræsenterede netværket Vikingar Mot Rasism, hvis medlemmer gerne vil vise, at man sagtens kan dyrke de gamle, nordiske traditioner uden at være et racistisk røvhul. Efter demonstrationen kom Congregalli i kontakt med nogle af vikingerne, som var klar på at lade ham dokumentere den moderne vikingekultur, både i Skåne og i Norge. Ligesom så mange andre gik Congregalli ud fra, at rollen som moderne viking mest var en slags live-rollespil, men han fandt hurtigt ud af, at det er en livsstil.

Kristin, en norsk kriger, strammer sin hjelm under en kamp i Norge, februar 2018

Når han snakkede med folk, fandt han også ud af, at livet som viking er blevet stadig mere populært blandt svenskerne, siden landet blev en del af EU i 1994. ”Jeg har det, som om vores medlemskab af EU har betydet, at vi har mistet noget af vores nationale identitet,” siger Ola, der er medlem af vikingegruppen Halsingarna. ”Vikingegruppen har givet mig og mange andre mulighed for at bevare vores historiske identitet.”

”Da jeg begyndte at dokumentere vikingekulturen, gik det hurtigt op for mig, at det er en hastigt voksende subkultur,” fortæller Matteo Congregalli. ”Og ligesom det er tilfældet med alle andre subkulturer, så forsøger vikingerne bare at finde en mening med deres liv. Nogle af dem flytter ud i vikingelandsbyer om foråret eller sommeren, mens andre bare forvandler sig til vikinger, når de kommer hjem fra arbejde. Men de fleste af dem hylder de oldnordiske traditioner året rundt på deres egen måde – lige fra de traditionelle fejringer af vintersolhverv til vikingebryllupper.

Se flere af Matteo Congregallis billeder herunder.

Carl Mikael Bengtsson med sine to hunde. Carl Mikael er gode, en præst i asatroen, og historiker. Malmø, Oktober 2017

Ragnar og Kiin er gift. Her står de i nærheden af vikingebyen Foteviken i Skåne. December 2017

Kristin Hage under vintertræningen i Norge. Tistedal, februar 2018

Vintertræningen i Tistedal. Februar 2018

Ingelin Skei ved vintertræningen i Norge. Tistedal, februar 2018

Nora Front i Norge. Tistedal, februar 2018

Cecilie Bredesen Libakken i Norge. Tistedal, februar 2018

Dag Lekander, fra Halsingarna. November 2017

Waldemar Hällström fra Halsingarna. November 2017