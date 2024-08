Vilde billeder af naturen, der indtager forladte bygninger

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

33-årige Jonathan Jimenez fra Paris, der bare bliver kaldt Jonk, har taget billeder, siden han var 11 år gammel. De sidste fem år har han nærmest udelukkende fokuseret på forfaldne menneskeskabte konstruktioner og har besøgt over 700 forladte steder i 33 lande verden over. Resultatet er en ny bog, der hedder Naturalia: Reclaimed by Nature, hvor han udelukkende tager billeder af det underligt betagende fænomen, der opstår, når naturen sniger sig ind og overtager de steder, mennesket for længst har både indtaget, forladt og glemt igen.

“I starten ledte jeg efter graffiti på forladte steder, men jeg opdagede hurtigt, hvor intens en atmosfære der er sådan nogle steder, og hvor smukt det er, når tiden går,” siger Jonk. “Når naturen generobrer et områder, opstår nogle utrolige og meget fotogene scener. Jeg så det som en uendelig poesi.”

“Det er næsten magisk at se naturen tage det tilbage, der engang tilhørte den,” siger han og forklarer: “den reintegrerer sig gennem knuste ruder og revner i murene på steder, der er bygget af mennesket, men så forladt igen – og den stopper ikke, før den igen har overtaget stedet fuldstændig.”

Kulkraftværk, Belgien

Slot, Frankrig

Hospital, Italien

Drivhus, Belgien

Hotel i Pripyat (en spøgelsesby få kilometer fra Tjernobyl i Ukraine)

Teater, Cuba

Lagerbygning, Frankrig

Hotel, Kroatien