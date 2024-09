Billeder af nøgne grækere, som boltrer sig i en mudderpøl

Denne artikel blev oprindelig udgivet af VICE Grækenland

“Det er som at svømme i chokolademousse!” råber Yiannis til mig, fuldstændig smurt ind i mudder. Kun hans øjne og øjenlåg er ikke dækket af det terapeutiske ler, han vælter rundt i. Han er midt i en stor pøl fyldt med mudder, sammen med mennesker i alle aldre, som ligger på ryggen i det tykke pludder, skovler sig gennem det, og smører det i deres hår og ansigt.

Hvert år tiltrækker Krinides-mudderbadene tæt ved den græske by Kavala tusindvis af besøgende, som tager en svømmetur i leret for at nyde de helende egenskaber, det har. Det fleste kommer for at behandle hudsygdomme, fortalte Anastasia Iosifidou mig, som er direktør for den organisation, der bestyrer badene.

Hun tilføjer: “Men folk er her også for at behandle muskel- eller knoglesmerter, lige såvel som gigt eller hjertesygdomme.” Der er en termisk kilde tæt ved mudderbadene, og en særlig maskine blander det vand med jorden fra bunden af badene og ler fra naturlige kilder. Det resulterer i en lindrende, helende 27 graders-chokolademousse, som folk kan flyde rundt i.

De besøgende bader i termisk vand, inden de dypper ned i mudderet, hvor de tumler rundt i en halv time. Når de er kommet op igen, lader de det medicinske ler tørre i nogle minutter, før de afslutter dagens terapeutiske seance med endnu et termisk brusebad. Et besøg koster €6 (ca. 50 kroner), og den omfattende behandling varer 15 til 20 dage – afhængigt af hvad lægen har ordineret.

