Billeder af piger fra Gaza, som forsøger at leve under besættelsen

I 2012 rejste den tyrkiske fotojournalist Monique Jaques til Gaza-striben for at tage billeder under Operation Pillar of Defense – en af de utallige krige mellem den israelske hær og Hamas. Det, som skulle have været otte dages dokumentation af det israelske angreb, endte med at blive et fem år langt personligt projekt: Gaza Girls: Growing Up in the Gaza Strip, som følger unge piger, der vokser op og modnes i en tumultarisk region. Jaques var inspireret af den ihærdighed, mod og passion, som lyste ud af pigerne, til trods for den undertrykkelse der er tvunget til at udholde hver eneste dag.

“Gaza har mange problemer, og det er ikke nemt at vokse op der. Det er et 115 kvadratkilometer stort område isoleret af kolossale betonmure, kilometervis af pigtråd og udenlandske soldater, der patruljerer det hele,” skriver Jaques om første gang, hun besøgte striben. “Efter at have været underlagt blokader og rejserestriktioner er landet isoleret og afskåret fra resten af verden. Om natten luller den evindelige summen fra dronerne indbyggerne i en forsigtig søvn. Hvis man står på stranden, kan man se lyset fra Israel på den anden side – et land man aldrig kommer i nærheden af. Grænser og overvågning definerer deres eksistens.”

Doaa på hendes venindes værelse. Der er ikke mange steder, hvor ugifte piger kan være dem selv. Soveværelser og biler er blandt de få fristeder, hvor pigerne kan synge og danse uden at blive dømt af folk på gaden eller deres familier.

Indbyggerne er under konstant pres og mistanke. Gazastriben er ikke meget større end Amager, men det er hjemsted for over to millioner mennesker, så der er overbefolket, og det er blevet sammenlignet med at bo i et åbent fængsel. Når alle bor så tæt sammen, og store familier bliver klemt ind under samme tag, er der ikke meget plads til privatliv. “Hvis man så tilføjer konservativ islam og familiemedlemmer, der ud af kedsomhed sladrer om hinanden, så kan piger, som er ved at finde sig selv ikke undgå at føle sig anspændte og pressede,” siger Jaques.

For Jaques handlede projektet ikke bare om at finde nogle unge piger, som hun kunne tage billeder af og så rykke videre til det næste motiv – det handlede om at skabe bånd mellem de piger, hun mødte. “Jeg arbejdede langsomt. Jeg talte med pigerne og lærte dem at kende, før vi begyndte at tage billeder. Jeg har kendt mange af dem i årevis, men jeg møder også hele tiden nye mennesker.” Fordi hun ikke havde nogen deadline, var hun i stand til at tage sig den tid, som gjorde projektet personligt. Det bedste ved projektet har været at vende tilbage til Gaza, og se hvordan de unge piger har udviklet sig, og hvordan deres liv har forandret sig. “Da jeg var tilbage i sidste uge, havde en af pigerne, jeg fotograferede, fået et barn!”

Jaques håber, at Gaza Girls kan afsløre en forsømt side af en meget kompliceret konflikt samt give folk en bedre forståelse for regionen og dermed øge empatien. “I sidste ende er de almindelige piger, ligesom dig og mig,” siger Jaques. “De bor midt i en frygtelig kompliceret konflikt, men de tænker og drømmer ligesom os.”

Gennem sine møder med pigerne fra Gaza lagde Jaques mærke til flere ligheder, mellem dem hun fotograferede og hende selv som ung pige – lige fra deres interesse for tøj og make-up til drengene i skolen. “De har et ønske om at rejse og udforske og være uafhængige, ligesom mig da jeg var deres alder,” siger Jaques. “Men mens vi i resten af verden måske kan få lov til at forfølge de drømme, så kan de ikke.”

En pige viser sine Palæstina-negle frem efter endnu et israelsk bombetogt.

Få timer efter våbenhvilen mellem Hamas og Israel trådte i kraft er beboerne i Gaza i gang med at genopbygge. Butikkerne åbner igen, og familier går på gaden for at bese skaderne af det sidste angreb.

Nisreen Shawa arbejder for Palestinian Medical Relief Foundation på Hamza Bin Abd-el Muttalib Skole, hvor de laver kunstterapi og øvelser med pigerne efter de seneste bombardementer.

En frisør i Gaza by hvor kvinder kommer for at få ordnet hår, negle og make-up inden et bryllup. I mange familier er det ikke tilladt for kvinderne at blive set af mænd uden tørklæde, så skønhedssalonerne er kun for kvinder.

Medicinstuderende fra det Islamiske Universitet har pause fra fødeklinikken på Al-Shifa Hospital i Gaza

Yara og hendes bror venter på, at deres far kommer tilbage med shawarma, som de skal spise, nu hvor den seneste konflikt er slut.

25-årige Hadeel Fawzy Abushar indspiller en sang i et studie i Gaza City. Der er ikke mange kvindelige sangere, og den lokale regering ser ned på den slags. Hadeel begyndte at synge, da hun var 12, fordi alle hendes søstre også er sangere.

Madleen Koolab tager Gazas indbyggere med på ture på vandet torsdag aften. Det er et populært afbræk fra hverdagen for lokale familier. Madleen ejer båden, som hun bruger til at fiske fra resten af ugen.

For mange af indbyggerne er vandet det eneste sted, hvor de for et øjeblik kan glemme besættelsen. 14-årige Sabah Abu Ghanem og hendes søster surfer tidligt om morgenen i udkanten af Gaza By. Søstrene deltager i mange konkurrencer i striben, men har aldrig prøvet at deltage udenfor deres hjem.

Mannequiner med forskelligt tøj, som man kan købe i en butik tæt på Gazas hovedgade.

Piger ser solnedgangen på havnen i Gaza By. Selvom det er svært for alle at bo i Gaza, er det utvivlsomt sværere at være kvinde der.

Yara og hendes venner forbereder et dansenummer, mens strømmen er gået. Brændstof er en mangelvare i Gaza og mange familier har kun seks til otte timers strøm om dagen.

En telefon formet som læber og et bedetæppe ligger henslængt i hjørnet under et strømsvigt.

En kvinde går forbi et vægmaleri, som protesterer mod hustruvold udenfor Al-Shifa Hospital. Ifølge en undersægelse fra 2012 bliver omkring 37 procent af alle kvinder udsat for vold fra deres mænd.

Piger spiller fodbold i byen Beit Lahiyah i det nordlige Gaza. Kvinder i Gaza dyrker ofte en masse sport, indtil de er 16, hvor familierne presser dem til at holde op for i stedet at forsøge at finde en mand til dem.

