Billeder af serbere, der hylder Putin

Serberne elsker Putin. Meget. Præsident Aleksander Vučić regnede på forhånd med, at cirka 70.000 serbere ville gå på gaden i Beograd i torsdags for at byde den russiske præsident velkommen i forbindelse med et officielt statsbesøg. Men præsidentens estimat viste sig at være alt for beskedent – Ifølge politiet marcherede omkring 125.000 serbere nemlig gennem byen.

Serbiens største Putin-tilhængere blev kørt ind fra oplandet i busser, og mange af dem var udstyret med russiske flag, som de viftede med langs ruten, mens andre havde lavet deres egne skilte og portrætter af den russiske leder. Det eneste, der skuffede folkemængden, var de to statsmænds beslutning om at erstatte de planlagte taler med et hurtigt vink og en kort tak til de mange fremmødte.

Den bizarre kærlighedsdemonstration var arrangeret af den serbiske regering for at behage den store nabo mod øst og holde russerne på deres side. Under en pressekonference tidligere på dagen underskrev de to præsidenter mere end 20 bilaterale aftaler, og Putin bekræftede endnu en gang sin støtte til landet i konflikten med Kosovo, der løsrev sig fra Serbien og erklærede sin uafhængighed i 2008.

