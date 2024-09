Billeder af Sharm el-Sheik et år efter terrorangrebet

I oktober 2015 styrtede Metrojet Flight 9268 ned på Sinaihalvøen efter afgang fra den populære egyptiske turistdestination Sharm el-Sheik. Samtlige 224 ombord blev dræbt, hvoraf størstedelen var russiske turister på vej hjem. Efterfølgende tog Islamisk Stat ansvaret for det, der dermed viste sig at være et terrorangreb mod en charterflyvning, og kort efter stoppede al russisk, britisk og italiensk flytrafik til destinationen ved rødehavet.

Siden har turismen været hårdt presset i hele landet, og lande som Danmark anbefaler stadig, at man undgår alle unødvendige rejser til Sharm el-Sheikh. Efter flystyrtet har landet ifølge Egyptens turistminister Hisham Zazou mistet omkring 280 millioner dollar månedligt, og 220 hoteller har måttet lukke i 2016 – heraf 54 af dem i Sharm el-Sheikh. Men nu, henover sommeren, er der opstået en spirrende optimisme.





Videos by VICE

Selvom nogle hoteller har genåbnet sommeren over, holder mange fortsat lukket. Et par vagtmænd bor stadig på dette, og holder øje med præmissen i mellemtiden. Udover dem er stedet overladt til de vilde hunde.



Under Ramadanen og den seneste Eid Al-adha-ferie er Sinaihalvøen blevet indtaget af arabiske turister, der strømmer til fra Egypten og de omkringliggende arabiske lande som aldrig før. Pakkerejser med statslige tilskud har gjort steder som Sharm el-Sheik, der før var forbeholdt overklassen, tilgængelige for middelklassen i Cairo. Samtidig har landet indledt en markedsføringsoffensiv i nabolandende, og det har, kombineret med en dalende dollarpris, ført til flere turister fra andre dele af Egypten og nærtliggende lande som Saudi Arabien, Palæstina, Kuwait, Libanon og Sudan.

Den danske fotograf Janus Engel, der til daglig bor og studerer i Cairo, tog til Sharm el-Sheik i sin Eid Al-Adha-ferie fra universitetet for at dokumentere, hvordan de lokale handelsfolk og de nye arabiske turister forsøger at genopbygge Sinai. Her fotograferede han turisterne og de lokale beboere og forretningdrivende, og han talte med nogle af de mange handelsfolk, som er vendt tilbage til Sinaihalvøen efter at have været væk i lange perioder.

Passant Nasser sidder og nyder den friske luft, mens hun lytter til musik på sin telefon. Hun er 25 år, kommer fra Cairo og er på ferie i den lille by Dahab, der ligger 100 km fra Sharm el-Sheik. Hun er glad på de lokales vegne, men hun synes, at de arabiske turister undervurderer Sinaihalvøens skønhed og er dårlige til at passe på stedet. “De smider skrald over det hele og efterlader stedet slidt ned,” siger hun.



Men selvom økonomien er bedring, er det ikke alle, der er lige begejstrede for udviklingen, fortæller Janus Engel.



“Det kom bag på mig, hvor skeptiske mange folk var overfor turismen fra deres egne landsmænd. Rigtig mange gav udtryk for, at de ikke syntes, at den egyptiske middelklasse var gode nok til at være på ferie i Sharm. Mange brokker sig over, at araberne ikke bruger ligeså mange penge i deres butikker,” siger han.

Den danske fotograf fortæller, at mange større hoteller i byen fortsat holder lukket, og at intet tyder på at de åbner, før den vestlige turisme vender tilbage. Det forlyder, at Rusland vil åbne deres ruter igen i efteråret, men de færreste, som Janus Engel talte med, tror på det, før de ser det, fortæller han.

På en bar over Na’ama Bay i Sharm el-Sheik er der fyldt med shisharygende unge og familier. Her bliver drukket alkohol og danset til solen står op. Adskillige mavedansere tager i løbet af aftenen scenen, men den er aldrig mere fyldt, end når de unge drenge selv overtager dansegulvet.

Mohammed fra Cairo er 30 år og foretrækker at blive kaldt Pluto. Han har arbejdet i Sharm el-Sheik i otte år, men det seneste år har været det hårdeste. Han arbejder i sin onkels tøjbutik, og selvom der er masser af egyptiske turister i de omkringliggende resorts, har han stort set ingen kunder, for butikkens udvalg og priser kan ikke konkurrere med Cairos.

Går man rundt i Sharm el-Sheikh om dagen, kan man ikke mærke, at turisterne er her. Langt de fleste arabiske turister holder sig på resortområderne i de varme dagtimer, og selv strandende ligger størstendedels tomme hen det meste af tiden.

Det arabiske turistindtog overraskede mange, og nogle af de tilrejsende arbejdere havde hverken tid eller penge til at finde steder at bo, før de tog tilbage for at arbejde. Her sover et par arbejdende på stranden i udkanten af Dahab.

Visse strande er dog godt fyldt i dagtimerne. Det Blå Hul nær Dahab er en af dem. Her har caféer og dykkerbutikker masser af arabiske kunder, mens kamelture ikke er i lige så høj kurs hos de arabiske turister, som de var hos de vestlige.

Nogle af de bedste souvenirs er pakket væk i forretningernes hjørner for tiden, og selv de der står fremme, sælger ikke så godt. Indehaveren af den her butik kæmper hårdt for at få kunder blandt arabiske turister. “De fleste kommer for alkohol, damer og hashis,” siger han.

Monica er massøse i Sharm el-Sheikh og holder fyraften med nogle nye venner fra Sudan, der er på deres første ferie i Egypten. Hun er glad for turistudviklingen i byen. “Det er da helt klart bedre end ingenting” siger hun.

Energiniveauet er højt på baren New Panorama. Det er tydeligt at turisterne i Sharm el-Sheik nyder godt af den frihed, stedet tilbyder, og selvom musikken skratter, er der publikum på dansegulvene hele natten.

Nedslidte hoteller ligger side om side med de åbne og travle steder i Dahab. Sirtaki Hotel ligger midt i byen, men er helt forladt og ligner, at det har været det i flere år.

Kioskejeren Mohammed sover bag disken midt på dagen, hvor ingen turister alligevel bevæger sig udenfor. Han er vred og ærgerlig over, at den vestlige turisme er ophørt, og han er sikker på, at det er ‘politisk’. “Hvorfor stopper folk ikke med at tage til Tyskland eller Frankrig? Hvorfor er der stadig fly til Bruxelles? Vi kan klare os selv,” siger han. “Sommeren har været god, og vi støtter vores eget land hele vejen.”

En hotelmedarbejder renser poolen, efter solen er gået ned. Sharm El Sheikh huser et imponerende antal resorts og hoteller – intet mindre end fire Hilton-hoteller er at finde her. Ifølge adskillige arbejdere giver arabiske turister dog væsentligt færre drikkepenge, og arbejderne får derfor mindre i løn end før.

I Dahab er den vestlige turisme aldrig helt forsvundet, da de fabelagtige koralrev i rødehavet stadig tiltrækker nogle backpackere og dykkerbumser. Her får en tysk studerende sig en aftendukkert.

Det her shoppingcenter i Sharm el-Sheik nåede aldrig at blive færdigt, og kun stueetagen huser enkelte halvtomme butikker. En af dem ejer Farid Lufty, der oprindeligt kom hertil fra Syrien, og som i dag har boet i Sharm el-Sheik i 15 år. På en god dag har han en eller to kunder, og som han siger, er det kun gud der bestemmer, om de køber noget.

Mavedanserne har et andet ry i det egyptiske samfund end blandt vestlige turister, og her anses det ikke for at være et ærbødigt erhverv. De fleste egyptiske turister er ikke synderligt interesserede i at deltage i dansen, og denne danser henvender sig derfor til børnene.

To arabiske turister nyder aftenluften fra et par gynger på den populære Everyday Café i Dahab. Om de er kærester vides ikke, men det er almen kendt, at man på Sinaihalvøens turistdestinationer har væsentlig større frihed til at møde og færdes omkring det andet køn.

Kanny er en del af Cairos øvre middelklasse, og han er kommet på Sinaihalvøen igennem mange år. Helst en gang om måneden, hvor han kommer for at nyde stilheden, den friske luft og de søde piger. Han har dog aldrig set så mange mennesker i Dahab som under den her Eid el-Adha-ferien.

Det Blå Hul er en af Sinaihalvøens bedste dykkerdestinationer. Men mange arabiske turister kan ikke svømme, og derfor har mange redningsveste på.

Sinaihalvøen er ligesom resten af Egypten domineret af det tørre ørkenlandskab. Sinai har siden 1979 været Egyptisk territorium.