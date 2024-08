Billeder af skatere, der er lige ved at ryge på røven til Copenhagen Open

Skatere fra nær og fjern lukkede i weekenden Copenhagen Open ned med et brag af en turnering og afterparty i Copenhagen Skatepark.



Uden for hallen på Enghavevej var der kø hele vejen rundt om hjørnet, indenfor flød sved og dåsebajere om kap, mens klassisk hiphop og 90’er metal blandede sig med rullestøjen fra brættene. Den californiske kommentator gav den vilde energi og hundredevis af indelukkede “skate farts” skylden for det drivhuslignende indeklima. Hver gang en skater landede et imponerende trick, kvitterede tilskuerne med at hamre boards og håndflader ned i rælingen for at vise respekt. Af og til gik det ikke som planlagt, og det er den banale årsag til, at du og jeg ikke bare kaster os ud fra højeste rampe med et bræt med fire små hjul under os: Det gør fucking nas at falde på skateboard. Vejen fra det første Warp-board fra Fætter BR til at succesfuldt varial kickflip ud af et fire meterlangt lipslide er lang, hård og fyldt med hudafskrabninger, brækkede knogler og ømme haleben.

Vi forsøgte at fange nogle af de øjeblikke til CPH Open, hvor skatererne flirtede med skæbnen – splitsekunderne, der adskiller overmenneskelige bedrifter fra smertefulde ulykker.