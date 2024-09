Intime billeder af ældre homoseksuelle mænd

Alle billeder af Matthew Morrocco

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Canada

Videos by VICE

Hvis man man køber mediernes fremstilling, skulle man tro, at LGBT-personer enten får flasker i hovedet af hadefulde homofober på daglig basis eller lever et pailletindsvøbt liv med plukkede øjenbryn og promiskuøse byture. Det er sandt, at der er steder i verden, hvor LGBT-personer er udsatte, men derudover lever LGBT’ere også smukke, alsidige liv i en lang række byer over hele verden. Vores fotoserie “Being Gay Is Beautiful in…” viser på skift forskellige byers LGBT-miljø for at vise nuancerne i det levede liv.

Se Sarah Buthmanns fotoserie ‘Det er smukt at være homoseksuel i København’

Denne gang har vi i stedet for en bestemt by valgt at fokusere på en underrepræsenteret gruppe – ældre homoseksuelle mænd. Fotografen Matthew Morocco møder sine motiver i metroen, supermarkedet, på gaden og på nettet. Han tager med dem hjem – både for at tage deres portrætter og for at lære dem at kende.

Billedernes komposition låner fra historiske malerier og forsøger at skildre det unikke i den homoseksuelle intimitet ved at udforske det visuelle samspil mellem sex og tæthed. Vigtigst af alt giver de skønheden tilbage til en ofte glemt og nedgjort gruppe – aldrende homoseksuelle mænd.



Flere LGBT-fotoserier fra VICE:



Et tilbageblik på queer-identitet gennem gamle pornoblade

Billeder af transkønnede indfødte i Amazonas regnskov

]