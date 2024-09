Billeder af sårbare og stærke teenagepiger

Uden titel af Joanna Piotrowska. Billederne er oprindeligt bestilt gennem Jerwood and Photoworks Awards 2015.

“Det er præcis sådan, det føles at være teenagepige.” Sådan tænkte jeg, da jeg så Joanna Piotrowskas værker for første gang. Den polske fotografs billeder er så langt væk, som man overhovedet kan komme fra tynde, pæne piger i candyflossfarvede værelser, som de konventionelle medier skildrer i massevis. Piotrowskas værker viser, hvordan teenageårene rent faktisk føles: akavetheden, genertheden, sårbarheden og frygten. Den underlige fornemmelse af at være i en krop, der hele tiden ændrer sig, og det urokkelige behov for at modstå autoriteterne og bestemme selv.

Det er ikke første gang, at Piotrowska har udforsket ubehagelige sociale situationer. Hendes kritikerroste bog FROWST udforsker familien og dens indvirkning på individet, og hvordan det former den måde vi taler, ånder og bevæger os på.

Efter hun vandt Jerwood/Photoworks prisen, besluttede Piotrowka at undersøge de her emner nærmere, men denne gang i forbindelse med de udfordringer som teenagepiger møder. I stedet for at vise pigerne i normale hverdagssituationer, så viser Piotrowskas billeder pigerne, som er mellem 11 og 17 år, i stillinger fra selvforsvarsmanualer.

“Jeg begyndte at arbejde med selvforsvarsmanualer, før jeg fik Jerwood prisen,” fortæller Piotrowska. “Tanken bag selvforsvar er interessant: Man bruger sin egen krop som et våben til at forsvare sig imod et andet menneske. Jeg undersøgte kropssproget og den måde, som selvforsvarsmanualer er struktureret på – og hvordan billederne beskriver stillingerne i forhold til hinanden. Stillingerne viser konflikten trin for trin. Vi ser den første position, man indtager, inden man bliver angrebet, og man kan se detaljerne i de sammenfiltrede kroppe.”

“Det voldelige er det primære element, fordi det er indbygget i hele tanken om selvforsvar. Jeg synes, at vold er den mest skræmmende menneskelige adfærd. Enhver antydning af fysisk, emotionel, kollektiv, interpersonel eller seksuel vold gør mig virkelig urolig.”

Piotrowskas billeder resonerer hos kvinder fra alle baggrunde, men de bærer samtidig præg af hendes opvækst i Polen. “Jeg ville gerne vise, hvordan det er at vokse op som pige i samfundet og alle de situationer som er skadelige for ens identitet i den proces, hvor man dannes,” forklarer hun.

“Min familie er hverken konservativ eller religiøs, og jeg så min mor som en ret liberal person,” tilføjer hun. “Jeg følte mig ikke på nogen måde undertrykt, men hele grundtanken bag opdragelsen er på en måde undertrykkende. Jeg var bevidst om, at jeg skulle opføre mig på bestemte måder i bestemte situationer, selvom det ikke var noget, min familie dikterede. Jeg blev ofte fortalt, hvad en pige skulle og ikke skulle gøre.”

I sine billeder skildrer Piotrowska frygt, usikkerhed og sårbarhed – men samtidig også evnen til at forsvare sig selv.