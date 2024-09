Billeder af svedige soldater, der kravler op ad en obelisk smurt ind i spæk

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Klokken er næsten 13:30, og førsteårseleverne på det amerikanske flådeakademi, som bliver kaldt “plebes”, eller på dansk “plebejere”, begynder på den 80 år gamle tradition, hvor de skal klatre op af Herndon-monumentet – en 6 meter høj obelisk, der står midt på skolens område. Den glatte granitoverflade er fuldstændig dækket til af spæk. Nogle af plebejerne har allerede revet deres t-shirts af, mens andre tager billeder med familiemedlemmer, som er kommet for at se på. Deres mission er simpel: At bytte sømandshuen, som ligger på toppen, ud med en kadet-hat så hurtigt som muligt.

Turen op af Herndon-monumentet bliver betragtet som afslutning på deres gruopvækkende første år på det prestigefyldte akademi, hvor de amerikanske marine- og flådeofficerer bliver uddannet. Førsteårseleverne skal udvise samarbejde, kommunikation og planlægning for at nå deres mål. Når de har fuldendt klatreturen, bliver de ikke længere kaldt plebejere. De bliver “fjerdeklasses kadetter”. I år tog det to timer, ni minutter og 35 sekunder, før de kunne kaste titlen som “plebej” fra sig for altid.