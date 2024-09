Billeder af verdens bedste mandlige pole dancing-atleter

Denne billedserie er oprindeligt udgivet af Broadly



Som samfund bliver vi mere og mere cool med mænd i spandex og tights – og med rette, for muskuløse mænd ser lækre ud i spandex og tights. Beundrere af lycraklædte numser havde derfor rigeligt at kigge på ved det femte årlige World Pole Sport Championships, som blev afholdt i Crystal Palace National Sports Centre i London.

Pole er en sport i sin spæde fase, men den er langt fra de neonbelyste stripklubber og polyester g-strenge, som den ellers har været forbundet med. Med imponerende teknik og fysisk styrke er de mandlige pole-sportsudøvere guder, der går blandt mennesker. Når man ser dem udføre manøvrer såsom det kinesiske flag, den lidt skræmmende klingende Death K eller min personlige favorit, Frodo, knuser det enhver tvivl om, at pole kun er en sport for piger.

Alligevel er pole ikke særligt udbredt og har ikke den samme internationale profil eller finansielle støtte, som andre sportsgrene oplever. Mens den internationale sammenslutning for pole-sport presser på for større anerkendelse og at få sporten godkendt til OL, må de mandlige pole-atleter indtil videre nøjes med at konkurrere om æren i stedet for lukrative sponsoraftaler.

For at finde ud af, hvordan det er at være mandlig pole-dancer i en sport, som stadig betragtes som værende forbeholdt stripklubberne, tog vi kontakt til den mandlige pole-sports verdenselite, da de deltog i finalen i verdensmesterskabet.

Felipe Mendoza, 30 år, Chile

Hvornår begyndte du til pole-sport?

Jeg begyndte til pole-sport for tre år siden. Jeg begyndte med pole-dancing for fem år siden, men pole-sport har jeg kun udøvet professionelt i tre.

Hvordan har du det på stangen?

Når jeg er oppe på stangen?

Ja.

[Sukker] Det er svært at beskrive! Jeg har det, som om jeg er et helt andet sted. Det transporterer mig til en anden følelse, en anden verden.

Hvordan er det at være mand i den sport?

For noget tid siden syntes folk, at det var meget mærkeligt, men nu bliver det betragtet som helt normalt, fordi det er meget mere almindeligt, at mænd også dyrker det.

Hennadii Sierokurov, 35 år, Ukraine

Hvordan er det at være mand i pole-sporten?

Det er ligesom styrketræning med dans. Det er kraft og ynde. Og dansen er så stærk – det er ikke ligesom ballet eller moderne dans. Det er for power-mænd.

Er du i et forhold?

Jeg har en kone og en lille datter. Jeg mødte min kone, da hun var med til de pole-dancing-timer, jeg underviser. Vi drak en kop kaffe én, to, mange gange, og efter det boede vi sammen!

Chris Fernandez, 33 år, Spanien

Hvordan er det at være mand i en sport, som traditionelt forbindes med kvinder?

De ændrer sig virkelig hurtigt. I begyndelsen var der en større opfattelse af, at det var noget eksotisk kun for kvinder. Nu er det sporty og sjovt. Det er aerodynamisk.

Vil du gerne med til OL en dag?

Jeg tror, at det bliver en olympisk sport en dag. Jeg tror, det vil tage noget tid, men jeg drømmer om at deltage i OL en dag.

Hvordan har du det på stangen?

Man har det fantastisk, når det hele går efter planen. Man føler sig så fri, for hvis man er stærk nok, kan man lave alle de tricks, man vil. Det er befriende.

Chris Saez, 26 år, Chile

Hvordan opdagede du pole?

Det var faktisk ved et tilfælde, fordi en af mine venner gjorde det. Hun inviterede mig med for at prøve det, og jeg dyrkede gymnastik, da jeg var yngre, som minder lidt om det. Jeg fandt ud af, at jeg godt kunne lide det, så jeg købte min egen pole, og så begyndte jeg min karriere.

Hvad er dit sværeste move?

Jeg elsker virkelig de akrobatiske bevægelser – spins og flips og at være dynamisk. Jeg har sværere ved de bevægelser, der kræver smidighed, for når man er så muskuløs, som jeg er, så er kroppen helt spændt op.

Hvad synes din familie og dine venner om, at du dyrker pole?

Det er lidt forskelligt. Mine forældre betalte jo for min uddannelse, men da de forstod, at jeg virkelig elskede det her, så støttede de mig. Jeg har vundet en del mesterskaber i Sydamerika, så min familie er stolte, og de støtter mig altid.

Er du ærgerlig over, at du ikke skal med til OL til sommer? Håber du, at pole bliver en olympisk sport en dag?

Jeg tror, der skal meget til for, at pole kommer med til OL, fordi der er så mange, der ikke kender til det eller har fordomme om det. Men når de rent faktisk ser det, enten på YouTube eller i virkeligheden, så bliver de vildt imponerede. Så vi skal nok promovere det bedre.

