Billeder af verdens største pornofans til verdens største pornokongres

Min far elsker damplokomotiver virkelig, virkelig, virkelig højt. Hvis man tager al den kærlighed, jeg har for alle mennesker og ting, jeg elsker, og samler den på et sted, vil det cirka udgøre én procent af den lidenskab min far føler for gamle lokomotiver. Jeg er faktisk sikker på, at han ikke er fysisk eller psykisk i stand til at fokusere på andre ting længere end fem minutter af gangen.

Derfor har jeg brugt en stor del af min barndom på enten at køre med lokomotiver, se på lokomotiver eller høre min far tale om lokomotiver. Jeg tror aldrig, vi har været på en familieferie, der ikke på en eller anden måde handlede om lokomotiver.

Hvis min far skulle vælge mellem mig og et damplokomotiv, så håber jeg stadig på, at han ville vælge mig, men der er ingen tvivl om, at det ville være et svært valg for ham. (Jeg har intet problem med at gøre nar af min far på nettet, for han kommer aldrig til at læse det her alligevel. Det handler ikke om damplokomotiver.)

Men det er selvfølgelig ikke et personlighedstræk, som gør min far unik. Sådan er de fleste fædre på en eller anden måde. Jeg har mødt hundredevis af midaldrende, mandlige fanboys, der har samme maniske forhold til deres passion, hvad end det er store biler, våben, frimærker eller legetøj.

Porno er også noget, som voksne mænd kan lide, og derfor findes den type mand selvfølgelig også i pornoverdenen.

Første gang, jeg stødte på fænomenet, var til en pornomesse i London for nogle år siden. De stod samlet udenfor omkring den røde løber bevæbnet med mapper og billeder, de ville have stjernerne til at skrive deres autografer på, mens de bevægede sig ind i bygningen. Det var lidt som at se folk til en filmpremiere, bortset fra at stjernerne skulle autografere billeder af dem selv med sæd i hele masken eller en pik i munden fremfor et almindeligt portrætfoto.

Det største arrangement for fanatiske pornofans er AVN Adult Entertainment Expo, en kæmpe kongres for pornoindustrien, der afholdes hvert år i Las Vegas. Ifølge arrangørerne dukker der i gennemsnit 30.000 besøgende op om året, og cirka halvdelen af gæsterne er pornofans.

Ligesom ved tegneseriekongressen Comic-Con kan fans hylde deres yndlingskunstnere og få billeder og autografer. Modsat ved Comic-Con kan de også få lov til at begrave deres ansigt i kunstnernes bryster mod ekstra betaling.

Jeg deltog selv ved årets udgave af kongressen, som foregik på Hard Rock Hotel, for at tage billeder af de mange fans. Jeg vil tro, at omkring 80 procent af deltagerne var midaldrende mænd, som lignede en blanding af alle min fars jævnaldrende venner. Omkring ti procent var yngre fyre, som lignede Jean-Ralphio fra Parks & Recreation. De resterende ti procent lå et sted mellem de to poler. (Jeg så også tre kvinder, som var pornofans, tror jeg.)

Ligesom min far har det med at inddrage små togreferencer i alle samtaler, så refererede samtlige gæster ved kongressen, som jeg talte med, til specifikke camgirls og pornoproducenter, som om det var det mest almindelige samtaleemne i verden.

”Billetten er forholdsvis billlig, modellerne er søde, og man lærer dem at kende,” siger Nick Koontz, som fortæller mig, at han for det meste går under navnet KingNut345, som er hans profil på MyFreeCams.com. ”Det er mere et fællesskab end bare en hjemmeside.”

