Magnum-fotografer deler billeder, hvor de fangede det perfekte øjeblik

Florida. Fødselsdagsfest i det lukkede boligområde, Olympia. 2005. © Carolyn Drake / Magnum Photos. “Det her billede genskaber en situation fra mit eget liv. Det var før, jeg flyttede til udlandet i trediverne, da jeg lige var begyndt som fotograf. Er det sådan, jeg så på USA dengang? Da jeg kom tilbage og skulle tage nye billeder efter næsten ti år, kunne jeg ikke undgå at reflektere over, hvordan jeg har ændret mig, hvordan min opfattelse af landet har ændret sig, og hvordan det at tage billeder har ændret sig. Det her er et af mine tidligere billeder, som er er kommet til at betyde noget særligt for mig gennem tiden.”

Magnum Photos, som er blandt verdens mest prestigefyldte fotoagenturer, har snart 70 års jubilæum. I næsten syv årtier har agenturet repræsenteret nogle af de bedste fotografer i nyere tid, lige fra veteraner som Bruce Gilden og Stuart Franklin – som tog et af de mest berømte billeder fra det 20. århundrede – til fremtidens fotoikoner som Jonas Bendiksen og Peter van Agtmael.

For at fejre deres nært forestående jubilæum bad Magnum en række af sine fotografer om at vælge et enkelt værk, som indkapsler temaet “Det afgørende øjeblik” – et begreb, der hænger sammen med Magnums medstifter Henri Cartier-Bresson. Han sagde: “Når man tager et billede, er der et kreativt splitsekund […] og du skal intuitivt vide, hvornår du skal klikke på udløseren […] Hvis du misser det, er det væk for evigt.”

Herunder bringer vi et udvalg af billederne sammen med en lille forklaring fra de fotografer, der har taget dem.

MICHA BAR AM

Jerusalem, Western Wall (Grædemuren). 1989 © Micha Bar Am / Magnum Photos

“Western Wall i Jerusalem, som også kaldes for Grædemuren, er det eneste levn fra Det Andet Tempel, som romerne ødelagde for over 2000 år siden. Muren er en helligdom for de troende jøder, og i tråd med den ortodokse tradition er mænd og kvinder opdelt i to sektioner ved muren. Da en gruppe ortodokse kvinder påkrævede sig retten til at bede ved muren, blev de angrebet af zeloter, og politiet reagerede ved at bruge tåregas for at stoppe urolighederne. Nogle af angriberne smed derefter gasbeholderne tilbage mod menneskemængden. Situationen var helt uvirkelig og mindede mig om Henri Cartier-Bressons ikoniske billede.”

PAOLO PELLEGRIN

El Paso, Texas. 2011. To mænd, som forsøgte at komme ulovligt over grænsen til USA, løber henover den udtørrede Rio Grande tilbage til Ciudad Juárez i Mexico efter at være blevet spottet af den amerikanske grænsekontrol © Paolo Pellegrin / Magnum Photos

“Det er de færreste af mine billeder, der passer med den gængse fortolkning af Cartier-Bressons ‘afgørende øjeblik’. Jeg tror, det er fordi mine billeder udtrykker sig i den lange form. Narrativet udfolder sig gennem en række af billeder. På den anden side kan man vel godt sige, at det er et afgørende øjeblik, hver eneste gang en fotograf trykker på udløseren. De tager en række nærmest mystiske valg, som fører til, at billedet bliver taget.

Lige netop det her billede er et afgørende øjeblik, fordi det indfanger et ekstremt flygtigt øjeblik. Jeg stod og tog billeder på en af broerne, der forbinder El Paso med Ciudad Juárez, da jeg så noget bevæge sig ud ad øjenkrogen. Lige i det øjeblik kom to unge mexicanske mænd, som havde forsøgt at hoppe over hegnet til USA, løbende tilbage mod den mexicanske side af grænsen, så hurtigt de kunne, fordi de var blevet set af en amerikansk grænsevagt.”

ABBAS

Paris, 19. arrondissement. Yves St Laurent 1985 Haute-Couture. Kollektionen er fotograferet ved Geode domen i La Villette parc. © Abbas / Magnum Photos



“Jeg vil overlade det ‘afgørende øjeblik’ til Henri. ‘Afgørende’ får det til at lyde som om, at øjeblikket er fastfrosset i tid. I 50 år har mine billeder været en lang række af ‘udspændte øjeblikke’ – karaktererne i mine billeder er ikke fastfrosset i tid, de bliver ved med at gøre det, de gjorde, før jeg fotograferede dem.

De har været i gang i 30 år nu – assistenten er ved at glatte en frakke, en af modellerne skal til at hoppe op på plateauet, mens en anden er ved at hoppe ned, to smukke kvinder poserer nærmest som odalisker på stubben, mens vinden blæser i deres kjoler. I over 30 år har mit kamera været i forgrunden og ligget klar til action. Det her var mit første photoshoot med den tids topmodeller.”

DAVID ALAN HARVEY

Ibiza, 1991. Skumfest. © David Alan Harvey / Magnum Photos

“Det kan tage virkelig lang tid at indfange det afgørende øjeblik. Lige præcis det her øjeblik tog mig to uger. Skumfesterne om sommeren på Amnesia Club på Ibiza blev kun afholdt en gang om ugen. Jeg var nødt til at overvære en først for at vide, hvad jeg skulle gøre. I starten tænkte jeg, at jeg skulle kaste mig ud i skummet, så det gjorde jeg. Jeg fik nogle gode billeder, men jeg tænkte, at jeg kunne indfange følelsen af massens hedonisme oppefra – lidt ligesom Dantes Inferno.

Jeg skulle have tilladelse til at kravle op i lysudstyret i loftet. Jeg endte med at skyde en hel Kodachrome-film, der ser sådan her ud. Lyset på klubben flashede en masse forskellige farver i tilfældig rækkefølge, men kun den her havde den følelse og tone, jeg ville have. To ugers forberedelse blev vitterligt forløst på to sekunder, men det var selvfølgelig det hele værd.”

RAGHU RAI

Delhi. Wrestlere igennem den malede port, Paharganj, 1988. © Raghu Rai

“Jeg tog det her billede i 1988, da jeg lavede min anden fotobog om Delhi. Jeg kom kørende forbi det her wrestling-kompleks og så porten, som er malet med et spraglet billede af to mænd i en dramatisk wrestling-posering. Jeg stoppede for at se nærmere på stedet, og da jeg åbnede porten, var det her synet, jeg blev mødt med. Jeg blev stående på stedet og tog nogle skud, mens skikkelserne indenfor og dem på porten smeltede sammen med hinanden. Jeg takkede dem, lukkede porten og gik tilbage.

Der er bestemte situationer, som er meget dramatiske og potente. Det, man skal gøre, er at vente på det ‘øjeblik, hvor de respektive elementer – i det her tilfælde menneskers former og fysiske handlinger – kommer ind i en form for rytme og forhold, som fuldender oplevelsen og fremhæver styrken og strukturen i billedet, så det bliver dynamisk. Her var farverne selvfølgelig dramatiske, og formerne gjorde resten. På den måde opstår det afgørende øjeblik for så at forsvinde igen.”

STEVE MCCURRY

Pakistan, 1983 © Steve McCurry / Magnum Photos



“Te er så stor en del af Pakistans kultur, at der er en teplante i landets rigsvåben. Der er te til alle måltider, der er tepauser i arbejdsdagen og til alle slags sociale begivenheder. Det flygtige øjeblik i det her billede viser, hvor stor en rolle teen spiller i det daglige – selv for de rejsende på det her tog.”

LORENZO MOLONI

Tripoli, Libanon. November, 2013. I en lejlighed på Syria Street, hvor voldelige kampe mellem sunnier og shiaer udspiller sig. © Lorenzo Meloni

“Jeg tilbragte mere end et år i Tripolis Bab al-Tabbaneh-distrikt, hvor jeg dokumenterede en stærkt politisk, sekterisk konflikt. Jeg besøgte mange hjem ved fronten, men folk ville sjældent fotograferes, fordi de var bange, så jeg kom ofte hjem uden et eneste billede.

Den dag, jeg tog det her billede, gik jeg hele vejen op ad trappen i en bygning, som var fyldt med skudhuller. Da jeg var på vej ud af en lejlighed, vendte jeg mig om og så børnene på trappen foran den smadrede væg. Jeg tænkte, det var et perfekt symbol på, hvordan der bor familier midt i konflikten. Med en fod uden for døren, greb jeg bare mit kamera og klikkede.”

