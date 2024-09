Billeder der skildrer hverdagen i Dubai og Abu Dhabi

Alle billeder af Lars Moereels.

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien/NZ

Abu Dhabi, hovedstaden i de Forenede Arabiske Emirater, har over 28 verdensrekorder. Byen huser verdens dyreste hotel, verdens største forlystelsespark og verdens største bog (?) – der vejer 1000 kilo. Byen er kendt over hele verden for sin episke skyline og mega-indkøbscentre. Dubai er det dyreste sted at bo i hele Mellemøsten.

Videos by VICE

Selvom han i dag bor i Berlin, har street- og modefotografen Lars Moereels familiebånd til de Forenede Arabiske Emirater, og han rejser derfor derned mindst to gange om året. For ham handler hverken Abu Dhabi eller Dubai om glans og prægtighed.

Lars’ billeder skildrer rolige øjeblikke i de hektiske byer: en voyeurisme, der værner om ømheden i hverdagslivet på Abu Dhabi og Dubais gader og stræder. Langt fra den boomende rigdom og velstand, som de her steder ellers er kendt for.

Byerne har en mystisk skønhed: byggepladser, der er blevet forladt midt i arbejdet, arbejdere, der nyder en stille stund på stranden, og billeder af den evige kamp, det er at leve i den arabiske ørken – storby eller ej.

Se mere af Lars’ arbejde her.

Interview af Alexandra Manatakis.