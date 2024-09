Billeder der udfordrer fordomme om køn og race

Nathaniel #2 (Hawaiiansk, Kinesisk, Engelsk) 2012



Sidste år lancerede vi serien “Being Gay is Beautiful In…” med et billede fra kunstneren Joseph Maidas fotoserie New Natives. Serien tager udgangspunkt i kontrasten mellem unge, mandlige modeller og den rå natur på Oahu, Hawaii. Maida lod hver model vælge et sted, han gerne ville fotograferes. Derudover remsede de hver især alle deres etniske tilhørsforhold op, hvilke Maida så inkluderede i billedernes titler.

Jeg lavede et interview med Joseph tilbage i 2013, hvor han fortalte mig, at serien var delvist inspireret af Barack Obama: “Jeg har altid tænkt over identitet i mit arbejde – specielt i forhold til seksualitet og maskulinitet. Så det var et vendepunkt for mig, da Obama blev præsident. Det virkede som et skridt i en mere åben og accepterende retning. Hawaii er et virkeligt ladet sted i den sammenhæng, så jeg tænkte, at det var det perfekte sted at udforske de problemstillinger.”

L’Artiere Editions udgav for nyligt en bog med billeder fra New Natives serien. Portrætterne her er et uddrag fra bogen.

Caleb (Japansk) 2010



Ka’ainanui (Hawaiiansk, Kinesisk, Fransk, Tysk) 2013



Aikue (Hawaiiansk, Kinesisk, Irsk, Portugisisk) 2011



Blayze #2 (Filippinsk, Kinesisk, Irsk, Spansk) 2012



Saburo (Japansk) 2010



Nick (Hawaiiansk, Kinesisk, Portugisisk, Irsk, Norsk, Tysk) 2013



Remy (Japansk, Sort, Hvid, Cherokeser) 2012



