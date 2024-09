Masser af læder og hud fotograferet til BDSM-gadefest i New York

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE US

Folsom Street East er en årlig gadefest for BDSM- og læderentusiaster og skaber et safe-space for offentlige udtryk af seksuelle identiteter. Gadefesten startede i San Francisco i 1984 og har i dag udvidet sig til byer som Berlin og New York. Den er drevet som non-profit og samler penge ind til velgørende formål som Visual AIDS og Anti-Violence Project ved at sælge og hylde alt, der med feticher at gøre.

For nylig løb den årlige Folsom Street East af stablen på 27th Street og 11th Avenue i New York. Jeg var afsted sammen med nogle venner – en stor behåret fyr, én med en blefetich og en heterofleksibel ven, som for nylig fortalte mig, at han gerne vil prøve at være sammen med mænd for at “være sikker på, jeg ikke går glip af noget.”





Få øjeblikke efter at være nået frem til festivalen blev vi mødt af et hav af halvnøgne mænd (og få kvinder) i læderseletøj, latex-dragter, hundemasker og meget mere. Der var boder, der solgte fetichudstyr som læderhåndjern og -bukser, kropssmykker og læderbutterflies, mens der foregik en række fetichoptrædener

Flere grupper fra New Yorks kink-miljø kom også ud for at lege. Human-Puppies var ude at gø og moshe og være generelt nuttede. New York Bondage Club afholdt demonstrationer i piskning og forsøgte at rekruttere bottoms [den receptive part ved sex mellem to mænd] til deres ugentlige forsamling i fetichkælderen. ONYX – en forening af ikke-hvide læderentusiaster – havde også en bod, hvor medlemmerne underviste i BDSM.

Folks indre kinkstere fik frit løb og var ude for at lege i solen – og det er en velkommen forandring for en gruppe, der vant til mørke barer, beskidte hotelværelser og hjemmelavede fangekældre.

