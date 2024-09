Billeder af bittesmå lejligheder i Hong Kong

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Hong Kong er kendt for shopping, fiskerestauranter og store banker. Det er en metropolis badet i farver og lys, men den er også et knivskarpt udtryk for forskellen på rig og fattig, og byen er hjemsted for nogle af de værste boligformer i verden.

Videos by VICE

I 2016 steg antallet af Hong Kongs indbyggere, der lever i fattigdom, til 1,36 millioner, hvilket er næsten 20 procent af det totale indbyggertal. Selvom regeringen har indført et rimelig gavmildt velfærdssystem, har de kun formået at hive 356.000 mennesker op over den officielle fattigdomsgrænse, så størstedelen bor stadig i bittesmå lejligheder.

De her små kasser bliver kaldt for “kistekabiner”. De har oprindeligt været hele lejligheder, men er sidenhen først blevet opdelt i små rum og så udstukket som små båse med trævægge. En lejlighed på 40 m2 kan deles op i 20 dobbeldækkerkabiner, som hver er 180 x 75 centimeter.

Fotograf Benny Lam, som er vokset op i Hong Kong og har længe været interesseret i landets boligproblemer. Derfor har han nu dokumenteret de små kasser. “Jeg vil gerne gøre noget ved vores sociale problemer,” forklarer han.

I samarbejde med NGO’en Society for Community Organization (SoCO) kontaktede Lam nogle af indbyggerne i Hong Kongs opdelte kabine-lejligheder og spurgte, om han måtte komme på besøg. De færreste havde lyst, men nogle få lod ham komme ind i deres med hans ord “klaustrofobiske” hjem.

“Der er ingen vinduer, så man kan ikke lufte ud, og sengene er for korte til, at beboerne kan strække sig helt,” fortæller han.

Et af stederne, Lam besøgte, lavede en kvinde mad til ham, og nogle af de andre beboere. Hendes kabine var lidt mere fancy og havde både en vask og et toilet, men det hele var stadig klemt inde i det samme lokale.

“Kom madens smag fra krydderierne eller toilettet? Det var svært at sige,” joker Benny.

Han siger, der er titusindvis af fattige familier klemt ind i de her skotøjsæsker, men billederne yder ikke størrelsen retfærdighed. Lam siger, at hvis du ikke har prøvet at ligge inde i så trangt et rum, så “kan du ikke forstå, hvad det egentlig vil sige.”

Billederne er taget fra Benny Lams bog og udstilling “Trapped”.