“Vi har også noget at kæmpe med i Danmark” – vi tog til Black Lives Matter-demonstration i København

I popkultur såvel som i kaosteori siger man, at de små vingeslag fra en sommerfugl i Amazonas kan starte en orkan i Texas. På samme måde vækkede Lavish Reynolds en bevægelse i Danmark. Da hun for en uges tid siden sendte live på Facebook kort efter hendes mand blev slået ihjel af politiet i deres bil, så måtte Mary Consolata Namagambe og Sade Johnson gribe til handling.

“Jeg så videoen i en tråd på Facebook, og det var dråben for mig, jeg kunne ikke se til længere uden på en eller anden måde at reagere på den sorg. Så jeg valgte at handle på den smerte,” forklarer Sade Johnson. Hun tog kontakt til Mary Congsolata Namagambe for at overtale hende til at hjælpe med at gøre NOGET. Men hun behøvede ikke at overtale hende, Mary var allerede klar.”Jeg så videoen samme dag, det skete, og jeg græd, og jeg græd. Kvinden kunne have været mig, og det kunne have været min forlovede. Han blev dræbt, fordi man så ham som en skurk, fordi han var mørk i huden.”

Mary Consolata Namagambe og Sade Johnson. Alle billeder af Sofia Busk.



De to kvinder orkestrerede derfor en eftermiddag med taler, poesi og sang, desuagtet at de ingen forbindelse har til Black Lives Matter i USA. For dem og de fremmødte handlede demonstrationen om solidaritet med de dræbte i USA og at rejse opmærksomhed på de strukturelle problemer herhjemme.

“Det her er et globalt problem, som vi er nødt til at stå op overfor,” siger Sade Johnson. Mary Consolata Namagamba supplerer: “Det er ikke, fordi jeg mener, at der er den samme slags politibrutalitet i Danmark, som der er i USA. Black Lives Matter handler ikke kun om drab, det handler også om, hvordan sorte mennesker bliver anset, om racisme. Det, der mangler i Danmark, er, at det bliver anderkendt, at der er racisme i Danmark. Der er kulturracisme, der er hyggeracisme. Hvis jeg bliver kaldt neger eller negerbolle, og jeg siger, at jeg bliver forarget over det, så får jeg at vide: ‘slap nu af, det er for sjov,’ eller ‘lad være med at begrænse min ytringsfrihed’ – vi har også noget at kæmpe med i Danmark.”

VICE tog til Black Lives Matter-manifestation på Rådhuspladsen i København.

Annabessa Davies, 15 år, britisk skoleelev i Finland

“Jeg var egentlig på ferie med mine venner, men så fik jeg at vide af en veninde, at der var en demonstration, så tog jeg med hende.”



Hvorfor er du her i dag?

Jeg synes, det er virkelig vigtigt, især for vores generation, at bekæmpe det her. Jeg vil ikke have, at det skal blive en byrde for den næste generation eller den efter den. Jeg føler, at der ikke er nok støtte bag sagen, så vi er alle nødt til at samle os, alle racer, for at bekæmpe den her uretfærdighed.

Har du selv oplevet diskrimination?

Ja, jeg bor i en meget lille by i Finland, og jeg bliver tit kaldt racistiske ting, jeg bliver tit diskrimineret. Det er virkelig svært, især fordi jeg nærmest er den eneste sorte pige i den by, så jeg forstår kampen, og jeg forstår, hvordan det er at blive læst på sit omslag. Det her er virkelig vigtigt for mig.

Christopher Bill Wiberg, 21 år, freelancer, laver blandt andet reklame- og kortfilm i København

Hvorfor er du her i dag?

Jeg er her for at støtte op om det budskab, der bliver sendt ud af de mennesker, der står på scenen. De, der skal have det budskab ud til dem, der forstår det, og skal have det forstærket, og de, der ikke er klar over, hvad det er, der foregår og skal blive mere oplyste om, hvad det er, der foregår – ikke kun i USA, men også i Danmark – og de grupperinger, der opstår, som ikke burde være til, mellem hvide og sorte. Vi burde være mere forenede.

Er du politisk aktiv udover at være her?

Ikke specielt. Jeg vil kalde mig selv forholdsvis apolitisk, men der er visse ting, man bliver nødt til at tage stilling til, og det er retfærdighed, og det er lighed, og det er uanset, hvor det er.

Synes du, at der er brug for en Black Lives Matter-bevægelse i Danmark?

Det har relevans overalt, fordi vi lever så mangfoldigt, som vi gør. Vi bliver nødt til at assimilere til det samfund, vi lever i. Det burde være overalt, det burde vi ikke se forbi.

Lise Grønning, 45 år, studerer en master i advanced migration studies på Københavns Universitet

Hvorfor er du her i dag?

Jeg synes, det er en meget vigtig sag at støtte op om. Nu har jeg selv børn med en – jeg bryder mig ikke om at bruge det label; sort, men det bliver jo brugt meget – men jeg har børn med en mand fra Ghana, Gabriel på tre og Jouaqin på fem. Selvom vi jo har fredelige tilstande i Danmark, så handler det om attituder, og det handler om, at man stadig møder racisme. Ikke hver dag, men i hverdagen. Det her handler om at gå imod den hverdagsracisme og imod den strukturelle racisme, som desværre stadig gør sig gældende mange steder.

Synes du, at der er brug for en Black Lives Matter-bevægelse i Danmark?

Jeg ved ikke, om der er brug for den… Jo, der er brug for den! Med den hverdagsracisme, vi stadig møder, og vi kan jo se, hvad der sker, hvis vi bare overser og ikke handler. Der har været meget kritik af multikulturel politik, men vi er nødt til at vise, at det for eksempel ikke er ok at sige ordet ‘neger’ – og selvom det ikke er lige så ekstremt herhjemme, så synes jeg, racisme er moralsk forkert, uanset om det er i større eller mindre grad. All lives matter, black lives matter.

Latoya Denis, 34 år, frisør i Sverige

Latoya tv.

Hvad betyder Black Lives Matter-bevægelsen for dig?

Jeg synes, at folk bør være opmærksomme på, hvad der foregår rundt om i verden, og deltage i bevægelsen for lighed. Det er ligemeget, hvilken race man har. Jeg tror på retfærdighed for alle og enhver.

Har du selv oplevet diskrimination?

Ja, det har jeg. Men ikke i så stort et omfang, som hvad der ellers foregår. Jeg kan kun tale for mig selv, men når jeg for eksempel har gået rundt i en butik for at shoppe, så er der ansatte, der går lige bag mig, som om jeg kunne finde på at stjæle noget. Jeg er blevet forfulgt rundt i butikker, og så spørger de mistænksomt: ‘KAN JEG HJÆLPE DIG MED NOGET?!’ Det er ubehageligt.

Jeg ser ingen forskelle i menneskelighed, vi er alle lige, så vi burde have lige liv, uanset race.

Se billederne fra demonstrationen her:

