Billeder fra den ukrainske militærlejr, hvor børn blev trænet til at slå ihjel

I 2013, før russiske tropper annekterede Krim fra Ukraine, fik den norske fotograf Kyrre Lien unik adgang til en træningslejr for kosakiske børn. Her blev omkring 150 børn ned til otteårsalderen trænet i at skyde med AK47 og forsvare sig med næverne som del af en kompliceret demonstration af nationalisme og regional paranoia. Kosakkerne er en slavisk minoritet, der oprindeligt kommer fra den sydlige del af Rusland og det sydøstlige Ukraine, og lejren blev lavet for forældre, der ønskede, at deres børn skulle opdrages i overensstemmelse med kosakkernes militære tradition. Den fokuserer på, at man skal være selvstyrende, selvforsynende og villig til at forsvare sit hjemland med vold om nødvendigt.

Generalen med ansvaret for lejren og forældrene, der meldte deres børn til, mente på det tidspunkt, at NATO var deres største trussel. Mange af dem beskrev sig selv som Putin-loyalister, hvilket er ironisk, eftersom lejren ikke eksisterer længere. Da Ukraine blev annekteret i 2014, blev lejren lukket, og de Kosakker, der havde finansieret stedet, blev drevet fra hinanden af bitre, nationale uoverenstemmelser. I sidste ende var fjenden altså ikke i Bruxelles, men i Moskva.

Vi talte med den norske fotograf Kyrre Lien om, hvad han så i lejren i sin tid , og hvad han lærte om regionens komplekse politiske klima.

VICE: Hvad fik dig til at dokumentere den her ungdomsmilitærlejr til at starte med?

Kyrre Lien: Jeg voksede op i Norge, så for mig var synet af børn ned til otte år, der gik rundt med rifler og våben i en militær træningslejr, både fascinerende og bizart. Jeg endte med at hoppe på det første fly fra Norge, selv om det tog mig flere uger at finde de rette kontakter og få adgang.

Kan du beskrive, hvad du så, da du kom frem?

Lejren bestod af 150 børn, der boede i omkring 30 telte. De var der i to uger, og i Krim bliver det virkelig varmt om sommeren. Omkring 30-35 grader, og varmen i løbet af dagen var intens. Der var høje bjerge og stejle klipper rundt om lejren. Der var meget grønt, og det var virkelig en smuk dal.

Hvordan blev du modtaget i første omgang?

Med skepsis. Det tog et par dage at komme rigtigt i snak med børnene, fordi de var lidt generte. Når jeg laver sådan en historie, har jeg ikke lyst til at dømme nogen. I stedet vil jeg virkelig gerne forstå, hvad der driver dem. Så jeg ville bare gerne lytte, og det forstod de folk, der stod for lejren, godt. De vidste selvfølgelig også godt, at det, de lavede, var kontroversielt. De havde på det tidspunkt fået en del kritik fra ukrainske medier.

Fortæl lidt om de folk, der stod for lejren. Hvordan var de?

Ham, der stod for at drive lejren, introducerede sig selv som General Esaul, og han var virkelig striks. Han fortalte mig, at børnene ”vil kæmpe, så NATO aldrig når vores grænser.” Jeg kan huske, at han en dag gik hen til en af drengene, som var otte år. Generalen skubbede ham ned på jorden, hvorefter han hev ham op igen og lod, som om han skar halsen over på ham. Det er selvfølgelig en ret ekstrem måde at lære en otte-årig noget som helst. Efter det kom drengen op til mig og sagde, at han virkelig savnede sin mor og far.

Shit. Hvordan reagerede de andre drenge på det?

Mange af drengene havde det fint med at være i lejren. Der var selvfølgelig nogle af dem, der blev bange og overraskede over at se sådan noget ske. Men samtidig virkede de ret villige til at træne og gøre det her.

Kan du tegne et billede af den daglige rutine, mens du var der?

Det, der som regel skete, var, at alle stod virkelig tidligt op om morgenen. Så tog vi ud og marcherede i bjergene i fem timer, hvilket er ret hårdt i 35 graders varme, når du er otte år gammel. Så havde de skudtræning med rifler og knivtræning og selvforsvar. Børnene patruljerede rundt om de nærliggende bjerge og selve lejren. Men de opførte sig på den anden side også som almindelige børn. De legede. Jeg kan huske, at det var stegende hedt en af dagene, og en af kommandanterne kom ind med en kæmpe pakke is. Alle børnene spænede hen til ham og fik en hver, og pludselig lignede de bare børn og ikke soldater.

Om aftenen spiste de sammen, og generalen holdt taler om kosakiske værdier. Børnene blev fortalt, hvordan kosakkerne havde været stærke krigere siden 1500-tallet. Da natten så faldt på, børstede de alle sammen tænder, og mange af dem tog pyjamas på og gik i seng. Mens børnene sov, havde de også nattevagter, hvor tre af børnene blev udstyret med Kalashnikover, knive, skudsikre veste og hjelme, og så patruljerede de lejren.

Hvad var det vildeste, du så i lejren?

Jeg tror egentlig bare, det var at se små drenge gå rundt med rifler – våben lavet til at slå ihjel med. Og at se børn blive trænet i, hvordan man slår folk ihjel. Det var en ret chokerende oplevelse.

Hvad var den hårdeste del af træningen, de blev udsat for?

Jeg tror, noget af den hårdeste træning bare var fysiske øvelser. Jeg så otte-årige lave intense armstrækninger og løfte tunge stykker træ. På et af billederne kan man se en gruppe børn rende rundt med træ, der er blevet stablet, så det ligner en tank. Så de løb rundt inde i den her virkelig tunge konstruktion, og man kunne se børnene kæmpe med det, mens generalen råbte: ”Kom så slaver.” Det råbte han til dem, mens der kørte tung, patriotisk kosakisk musik i baggrunden.

Var der nogen piger i lejren, eller var det kun drenge?

Jeg tror, omkring 95 procent af børnene var drenge. Der var nogle piger – jeg kan huske, at der var et sniper-hold, der bestod af to unge piger. En af aftenerne tog vi med dem op på toppen af bjergene og tog billeder. De var begge to klædt i de her virkelig tunge camouflagedragter for at tilpasse sig omgivelserne, og de havde begge to en riffel over skulderen.

Oplevede du, at børnene opfattede sig selv som kosakker?

Min oplevelse var, at de yngste børn hverken havde interesse eller kendskab til det. Men de ældre børn var virkelig stolte af at repræsentere kosakiske værdier og på en måde repræsentere deres folk. Man kunne se, at de folk, der drev lejren, var super hardcore kosakker. Som en af lederne sagde: ”Vi lærer børnene at være ægte kosakker: frygtløse mænd klar til at forsvare deres moderland. Den her generation er doven og afhængig af alkohol, cigaretter og narkotika. Det vil vi gerne ændre.”

Tak, Kyrre.