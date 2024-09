​Billeder taget fra det ydre rum, der viser hvor lille, du egentlig er

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK



Benjamin Grant voksede op med en dyb fascination for det ydre rum og vores rolle i universet. For at få folk til at tale sammen endte han med at starte en “rumklub” i New York på det første arbejde, han fik efter universitetstiden, hvor alle ellers “spiste frokost alene ved deres skriveborde hver dag.” Men før han forvandlede sin lidenskab til en bog fyldt med særdeles betagende billeder af jorden set ovenfra, blev det hele sat i gang af en ret beskeden film, han så i skolen.

“I USA er der en film, der hedder Powers of Ten,” fortæller han, “hvor de starter med en fyr i parken, og så zoomer de ud eksponentielt, indtil man er helt ude i det ydre rum. Så zoomer de helt ind igen og ender nede i noget mikrobiologisk. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at vores kultur har taget ideen om det ydre rum til sig. Det anses for at være en smule nørdet – eller måske bare for at befinde sig ekstremt langt fra vores hverdag.”

Derfor gør han nu sit bedste for at få den idé tilbage i den kollektive bevidsthed med sin nye bog, Overview: A New Perspective. Den henter sin titel fra begrebet “overview-effekten”, der blev introduceret i 80’erne af astronauten Frank White for at beskrive den måde forståelsen af livet og dets betydning ændrer sig på, når man har oplevet at blive skudt ud i rummet og har set planeten som en svag, blå prik. Det er blandt andet det, der tager pusten fra folk, når de ser Earthrise, der er astronauten William Anders’ billede af planeten fra 1968. Kort sagt: Vi er virkelig små og ubetydelige.

Verdens største konserverings- og oplagringsplads for luftfartøjer er Davis-Monthan Air Force Base i Tucson, Arizona i USA. På flykirkegården – der forvaltes af 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group – ligger over 4.400 af den amerikanske hær og regerings udrangerede fly.

“Jeg tror den officielle statistik siger, at 552 mennesker har været i det ydre rum nogensinde, så det er en ret slagkraftig ting at kunne dele det perspektiv med mange flere mennesker hver dag,” siger Grant. Bogen har han stort set kreeret uden menneskelig hjælp. Billederne er taget af en større armé af satelitter, der er ejet af firmaet DigitalGlobe, og de er generelt taget i så bredt et perspektiv, at man alligevel ikke ville kunne se en enkelt person med det blotte øje. “Der er ikke nogle synlige mennesker på billederne,” siger han, “men kapitlerne i bogen er struktureret på en måde, der indkapsler den menneskelige tilstedeværelse – med undtagelse af det sidste kapitel. Det er et forsøg på at forstå den verden, vi har skabt og den måde, vi har formet den på – uden nødvendigvis at sige, om det er godt eller skidt.”



Slutproduktet er en coffee table book, der potentielt kan efterlade dig med en eksistentiel krise. Dens sider er fyldt med smukke billeder af alt fra en eksploderende vulkan på en japansk ø til de mønstre, der skabes af menneskelige kunstvandingssystemer. Det er ofte svært at begribe lige præcis hvad det er, man kigger på. “Mange af billederne er bevidst konstrueret, så de indeholder elementer, der kan genkendes, såsom måske en racerbane, så man kan se det og tænke: ‘OK, jeg ved hvor stort det der er’. Derefter kan man så se på det større billede og gå frem og tilbage mellem de to ting.”

Det mentale skift mellem satellittens og læserens eget perspektiv på jorden er en central del af at bladre gennem bogen – det Grant betegner som en form for “tilstedeværelsens dualitet.” Han fortsætter: “Hvis jeg er lykkedes med at konstruere billedet, så ryger man et øjeblik op i satellittens kamera – vores direkte nedadstirrende øjne, hvorigennem vi bliver i stand til at forestille os det her massive område. Så ryger man ned på jorden igen, og så tænker man pludselig: ‘Wow, det fatter jeg ikke.’ På den måde bliver man ved med at prøve på at komme tættere på for at få en fornemmelse af målestokken. Det tror jeg er en meget sund øvelse, at mærke den forvirring, fordi jeg tror ikke, at vi særligt ofte ser ‘det større billede.’”

Sun Lakes i Arizona, USA er et boligområde med omkring 14.000 beboere, hvoraf langt de fleste er pensionister. Ifølge data fra den seneste amerikanske folketælling bor der kun børn og unge under 18 år i 0,1 procent af områdets 6.683 husstande.

Grant har altså ikke selv taget billederne, han har fået tilladelse til at lave daglige opslag med dem på Daily Overviews Instagram-profil gennem en aftale med satellitfotofirmaet DigitalGlobe.

Det gik op for Grant, at det er dem, der står bag de fleste af de billeder, du ser på Apple Maps eller Google Earth, da han tastede ordet “earth” ind i søgefeltet, mens han forberedte sig på en fremlæggelse for sin rumklub. Han endte med at zoome ind på et billede, der var ejet af DigitalGlobe – af byen Earth i Texas. Firmaet har været i gang i små 15 år, fortæller Grant og efter at have overbevist dem om, at hans vision ikke var en eller anden form for terror-sammensværgelse, gik de med til projektet.

“Overraskende nok tror jeg ikke, at de nogensinde havde tænkt over at gøre det her før. De tænker primært i ingeniør-baner, hvilket vil sige: ‘Vi skaber de her billeder, og så kan folk købe dem, hvis de har lyst.’ Jeg er sikker på, at deres største kunde er den amerikanske regering, så da jeg tog kontakt til dem var de meget usikre, og de sagde med det samme: ‘Hvem er du? Vi laver et baggrundstjek på dig,’” husker han.

Grant omtaler Overview med en afvæbnende og oprigtig ærlighed. Selvom han på ingen måde har sat sig for at ændre verden, fortæller han mig, at han har været i kontakt med to amerikanske lærere, der bruger billeder fra Overview til at lære undervise deres gymnasieelever i matematiske koncepter. Han er – på sin egen måde – kommet hele vejen rundt med sin egen kærlighed til det ydre rum, og han er nu endt der, hvor det hele begyndte: i klasseværelset.

Overview: A New Perspective af Benjamin Grant udkommer på forlaget Penguin Books den 8. september.

Hvert år i marts begynder de hollandske tulipanmarker i Lisse at blomstre, og sidst i april står de i fuld flor. Hollænderne producerer omkring 4,3 milliarder tulipanløg hvert år, hvoraf 2,3 milliarder plantes, gros, plukkes og sælges som blomster. Heraf sælges 1,3 milliarder i Holland, mens resten eksporteres: 630 millioner løg til Europa og 370 millioner til andre steder i verden.

Her ses Gemasolar Thermosolar-anlægget i Sevilla, Spanien. Koncentrationsanlægget består af 2.650 heliostatspejle, der indfanger solens energi og opvarmer smeltet salt, der flyder gennem et centralt, 140 meter højt tårn. Den flydende salt transporteres derefter fra tårnet til en lagertank, hvor det bruges til at producere damp og generere elektricitet. Anlægget sparer rundt regnet miljøet for udledingen af 30.000 tons CO2 hvert år.

Arlit-uranminen ligger i Arlit, Niger. Fransk atomkraft, så vel som franske atomvåben, er afhængige af det uran, der udvindes fra denne mine i den tidligere franske koloni – over 3.400 tons om året.

Angkor Wat, et tempelkompleks i Cambodia, er det største religiøse monument i verden (først var det hinduistisk og siden buddhistisk). Det er bygget i 1100-tallet, strækker sig over 820.000 kvadratmeter og består af en voldgrav og en skov, der omgiver et kæmpemæssigt tempel.

Der bor omkring 2.000 mennesker i villakvarteret Marabe Al Dhafra i Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater. Kvarteret ligger i en af verdens varmeste regioner, hvor rekordtemperaturen er 49,2°C.

Ipanema Beach ligger i South Zone af Rio de Janeiro, Brasilien. Stranden anses for at være en af verdens smukkeste, og sandet er inddelt i segmenter af livreddertårne, som bliver kaldt ‘postos’.

Kulterminalen ved havnen i Qinhuangdao i Kina er landets største knudepunkt for kultransport. Hvert år fragtes omkring 210 millioner tons kul herfra til kuldrevne kraftværker i det sydlige Kina. I 2015 afslørede ny data fra din kinesiske regering, at landet har brændt op imod 17 procent mere kul af hvert år, end hvad det tidligere har offentliggjort. Den voldsomme stigning i de officielle tal betyder, at Kina har udledt næsten en milliard tons CO2 mere om året, end man tidligere havde anslået.

Hagadera, der ses her til højre, er den største del af Dadaab-flygtningelejren i det nordlige Kenya, og det er hjem til 100.000 flygtninge. For at kunne håndtere den stigende mængde fordrevne somaliere, der ankommer til Dadaab, er FN begyndt at flytte folk til et nyt område, der kaldes LFO-forlængelsen, og som ses til venstre. Med i alt 400.000 flygtninge er Dadaab verdens største flygtningelejr.

Burning Man er et ugelangt årligt event, der afholdes i Nevadas Black Rock Desert i USA. Hvert år deltager over 65.000 i Burning Man, der beskrives som et eksperiment i lokalsamfund, kunst, personlig udtryksform, og radikal selvstændighed. Billedet her er taget under eventet i august 2014 …

… og dette blev taget samme sted i ørkenen, da Burning Man var forbi i oktober 2014.

Et motorvejskryds der forbinder to motorveje i Jacksonville, Florida. konstruktionen består af venstre-drejende ramper, der kredser sig om centrale til- og frakørsler og derved skaber en spiral af højre-kørende traffik.

‘Tailings’ er det spild og de biprodukter, der genereres ved minedrift. De spildprodukter, der ses her, blev pumpet ud i Gribbens Basin, der ligger tæt på Empire og Tilden jernminerne i Michigan, USA. Efter restprodukterne pumpes ud i bassinet, blandes de op med vand for at skabe en smattet form for mudder, der kaldes ‘slurry’. For at forsøge at anskueliggøre målestokken, viser dette oversigtsbillede omkring 2,5 kvadratkilometer af Gribbens Basin.

Dendritiske afløbssystemer kan ses rundt om Shadegan Lagoon ved Musa Bay i Iran. Ordet ‘dendritisk’ beskriver vandets lighed med grenene på et træ – et mønster, der forekommer når vandløb flyder henover relativt flade og ensartede sten eller en overflade, der modstår erosion.