Billeder fra en festival for grimme mennesker

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Italien

Piobbico er en lillebitte landsby i den østlige region Marche i Italien, mellem Appenninerne og Adriaterhavet. Jeg besøgte byen den første søndag i september, hvor dette års “Festival del Brutto” finder sted (Festival for de grimme). Hundredevis af mennesker samles i landsbyen hvert år for at vælge den næste formand for Verdenssammenslutningen for Grimme Mennesker.

Videos by VICE

Klubben, der blev grundlagt i 1879 og senere brugt som et ægteskabsbureau for byens singlekvinder, har på det seneste tilegnet sig en mere legesyg og til tider satirisk tone. Den er også vokset til en global bevægelse med over 25 kontorer og mere end 30.000 medlemmer over hele verden, som modarbejder skønhedskulturen i det moderne samfund.

Næstformand Gedeone på sin Brut Mobile (grimme bil).

“Vores organisation handler om ikke at tage sig selv alt for seriøst og kæmpe imod logikken om skønhed som en udelukkende æstetisk kvalitet,” forklarer den nuværende formand Gianni Aluigi. “Det er jo tydeligt, at vores medlemmer ikke er ‘grimme’ i klassisk forstand. Måske er de heller ikke smukke, men det laver vi bare sjov med.”



Formand Gianni Aluigi ved den årlige festivalparade i Piobbico

Gianni fortsætter: “Vi forsøger at komme ud så ofte som muligt for at holde møder og lytte til de hundredevis af mennesker, der skriver til os og fortæller, at de ikke kan finde en partner. Vi gør vores bedste for at berolige dem, selvom det ikke altid lykkes. For et par dage siden skrev en 60-årig dame for eksempel et brev til mig og fortalte, præcis hvor meget hun tjener, og de ejendomme hun ejer, og så bad hun mig om at finde en partner til hende. Der er selvfølgelig ikke ret meget, jeg kan gøre i sådan et tilfælde.”

“Men det at klubben eksisterer og det stigende antal medlemmer viser, at vi langsomt lykkes med at bekæmpe fordomme,” fortæller han med stolthed i stemmen. “Og når jeg siger fordomme, mener jeg alle slags fordomme. Ikke kun dem, der retter sig mod fysisk fremtoning, men fordomme over for homoseksuelle, immigranter, muslimer… alle slags minoriteter i verden.”

Fotografen Mattia Micheli og jeg tilbragte to dage sammen med de “grimme mennesker” i Piobbico. Her er billederne fra den weekend.

Dino er tidligere triatlet og aktivt medlem af klubben. Han har desuden grundlagt en afdeling i Ferrara, “hvor vi forsøger at bekæmpe dyrkelsen af skønhed inden for sport.”

Mirco med kælenavnet Birra (øl) kører kampagne “imod diskriminationen af overvægtige børn i skolen.”

Marco er indbygger i Piobbico og kan “ikke lide at blive fotograferet.” Han gjorde dog en undtagelse for os.

Den her mand kører efter paraden på sin motorcykel hvert år.

Matteo er musiker og arbejder på soundtracket til en Depardieu-film.

En deltager der kalder sig Biscotto (Småkage).

Pladsen i Piobbico under festivalen.

Samuel er medlem af foreningen og kandidat til formandsposten.

Gianpiero er også et velkendt medlem af foreningen.

Bruno deltager i festivalen.

Dino endnu en gang. Nu i en pool.