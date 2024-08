Billeder fra en middelalderfestival for riddere

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Serbien



En serbisk middelalderridder samler en lang økse op fra jorden og hamrer den gentagne gange nedover hovedet på sin hjelmklædte modstander. Publikum jubler, mens en flok børn forsøger at møve sig igennem folkemængden for at få bedre udsyn over kamppladsen. Bag dem skriger deres forældre af fuld hals: ”Knus ham””

Videos by VICE

Velkommen til Just Out – en årligt tilbagevendende middelalderfestival, der afholdes over en weekend i den lille by Despotovac midt i Serbien. Området er opkaldt efter Stefan Lazarević – en berømt skikkelse fra den serbiske middelalder. Lazarević var det, man med en byzantinsk betegnelse, kalder for en despot – det svarer cirka til prins – og han var en stor spiller indenfor Drageordenen, en ridderorden, som blev grundlagt i det 15. århundrede for at beskytte Europa mod Osmannerne.

Ved årets udgave af festivalen fejrer man 600 året for grundlæggelsen af det nærliggende Manasija-kloster, som er en af de mest ikoniske middelalderbygninger i hele Serbien.

Hundredvis af riddere fra en række forskellige lande – herunder Kroatien, Tyskland, Rusland, Sverige og sågar Iran – er kommet for at dyste foran tusindvis af publikummer, mange af hvem selv er troppet op i deres stiveste middelalder-puds.

Det kan godt være lidt svært at ignorere, hvor glade gæsterne ved festivalen er for at genoplive en tid og et samfund, hvor alle kendte deres pladser: mændene kæmper, mens kvinderne serverer drikkevarer og plejer de sårede. Men alt i alt er der en god stemning ved festivalen, som skal hylde serbisk kulturs tre traditionelle grundpiller: familie, fædreland og kirke.

På festivalens sidste dag går ridderne i optog langs Manasijas gamle mure. Selv ridderne fra Kroatien bliver hyldet af publikum – det er rart at se, når man tager i betragtning, hvor problematisk forholdet mellem de to lande har været. Afslutningsceremonien byder på musik og besynderlig kamptale om, at Kosovo – den uafhængige stat, som brød med Serbien for ti år siden – aldrig vil blive opgivet.

Du kan se flere billeder fra Just Out 2018 herunder: