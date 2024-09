Billeder fra et amerikansk friturelandskab

Næsten to millioner mennesker deltog ved dette års Minnesota State Fair, som er et marked, der bedst kan beskrives som en blanding af et dyrskue og omrejsende tivoli, og som i mere end 150 år har trukket folk til fra nær og fjern. Maden på pladsen synes vigtigere end forlystelserne, og antallet af mennesker, der spiser alt mellem himmel og jord (så længe det er friturestegt), er fascinerende på en smuk, ondt-i-maven-agtig måde.

Da jeg besøgte pladsen, var der gylden-brune og glinsende snacks så langt øjet rakte. De kulinariske traditioner på markedet handler om mere end nostalgi. Der er hele tiden noget nyt og totalt absurd, man er nødt til at smage, og maden fungerer som en slags ritual, der skal gennemføres for at runde sommeren af- uanset om det så betyder ostekvark, mini doughnuts eller friturestegt sandart på en pind. Markedspladsen var sort af mennesker; friturestegte Twinkies og elektriske scootere var normen. Duften er så betryggende—folk venter hele året på at få lov til at sætte tænderne i de lange corn dogs og friskbagte cookies serveret i spande. I øjeblikkets bejestring bliver det ikke bedre, men på turen hjem har man med garanti ondt i maven,

På anden side: Der er kun Minnesota State Fair en gang om året, så hvad fanden.

Sweet Martha’s bager en million cookies om dagen. Alle fotos af Chase Hall.

“Well, golly.”

Start ud med et kalkunlår.

Ølsmagning. Smagen af Minnesota.

En chokoladeisbar dækket til af fudge, flødeskum og krymmel..

Scotch eggs. Dedikeret til min ven Gavin.

Et blomstrende løg. Man smider bare et løg i fritøsen.

En piña colada serveret i en ananas, der er en prinsesse værdig.

Røde, hvide, og blå “America” nachos.

Kæmpe corn dogs! “Vi er ikke så meget til sennep.”

Tiny Tom’s Doughnuts. Dem havde jeg ikke fået siden jeg var otte år gammel. Elsker dem.

Grillet majskolbe. Det her er Wallace.

Chicago-style Hotdog, nydt af en Cubs fan.

Hvad man skal bruge til en dag på markedspladsen. Tom Thumb Donuts anses for at være en kulinarisk klassiker.

Chase Hall er New York-baseret fotograf fra St. Paul i Minnesota og har tidligere boet i Chicago, Las Vegas, Californien, Dubai og Colorado. Han er også tidligere kok på The Smile. Du kan se flere af hans billeder på chaseahall.com eller på hans Instagram-profil: @hallchase.