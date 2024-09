Billeder fra et amerikansk boligkvarter året efter et berygtet politiskyderi

En demonstrant til en Samuel DuBose march

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE US.

“Over-the-Rhine” er en igangværende billedserie, der har til mål at udforske Cincinnati-nabolaget af samme navn, og dets beboere. Serien begyndte som reaktion på drabet på Samuel DuBose, en ubevæbnet sort mand, der blev dræbt af en lokal politibetjent for et år siden.

Tensing er blevet anklaget for mord, og hans retssag vil finde sted til efteråret. Samtidig er en bølge af byfornyelsesprojekter siden skyderiet skyllet ind over Over-the-Rhine-området – der er blevet opført luksusboliger, der er planlagt en ny, massiv udvidelse af parken, og flere offentlige basketballbaner skal sløjfes for at gøre plads til private byggerier.

Portrætterne og stemningsbillederne i “Over-the-Rhine” giver et intimt indblik i et kvarter, hvis sociale løft står i skyggen af et af det forgangne års mest berygtede politiskyderier.

Alle billeder af Taylor Dorrell

Til en march for Samuel DuBose

Søstre, der hænger ud i parken ved siden af Cutter Playground, der vil blive en del af den nye Ziegler Park

Alexander Shelton, der er leder af University of Cincinnati’s Students Against Injustice, på besøg i det gamle West End-nabolag, hvor han voksede op

Baseball-holdet Cincinnati Reds’ Opening Day-optog i Over-the-Rhine

Will, på arbejde i Macaron Bar i Over-the-Rhine

Nye palæ-huse i Over-the-Rhine, sat til salg til over 4.058.000 kroner ($600.000) stykket

Det sted, hvor Samuel DeBose blev stoppet af politiet

Scotty, Gudda og Goofy hænger ud ved en tankstation, der har dannet rammen om mange voldshandlinger.

Shauny på Vine Street i Over-the-Rhine

Trisha arbejder på et hus i Over-the-Rhine

Grady spiller basketball på Schiller-banerne, der står til at blive nedlagt og erstattet af private byggeprojekter

Sam spiller bordtennis på Art Academy of Cincinnati, der blev flyttet til Over-the-Rhine for ti år siden

Lejligheder i West End

Amerikansk fodboldtræning på Cutter Playground, der lige nu bliver gravet op for at gøre plads til den 202 mio. kr. ($30 mio.) dyre Ziegler Park, der blandt andet kommer til at inkludere en underjordisk parkeringskælder, vand-legepladser (såkaldte ‘spraygrounds’), og en dybvandspool. Over-the-Rhine, Cincinnati, Ohio

Larry Ashford, der ejer Smitty’s Men and Boy’s Wear