Billeder af børn på eventyr i det fattige Moldova

Denne billedserie blev oprindeligt udgivet af VICE UK

Moldova er et af de fattigste lande i Europa. Det fik sin selvstændighed fra Rusland i 1992, og siden da tror jeg ikke, det er blevet dækket særligt meget i medierne. Landet slår mig som et sært, ukendt og udokumenteret sted, så jeg tog afsted for at skildre det i billeder.

Moldova ligger mellem Ukraine og Rumænien, og borgerkrigen i Ukraine har belastet landets økonomiske stabilitet. Handelsaftaler om landbrugsvarer mellem Rusland og Ukraine er brudt sammen, hvilket efterlader den yngste generation med meget få muligheder. Derfor søger de mod Rusland og Europa i deres søgen efter arbejde, en bedre fremtid eller for at kunne sende penge hjem til deres familie. De er nødsaget til at efterlade deres børn hos ældre familiemedlemmer, på kostskoler eller i ekstreme tilfælde forlade dem fuldstændigt.

Protesterne og demonstrationerne mod korruptionen, der fulgte efter bankernes nedtur, blev heftigt dækket i medierne. Nationen er nu delt mellem fastlandet, som primært er positivt stemt over for Europa, og regioner som Gagaúzia og Transnistria, som søger selvstændighed og er mere russisksindede.

Livet i Moldovas landområder er hårdere end nogensinde. Gennem årene har jeg besøgt landet adskillige gange og fotograferet børnene og deres hverdagsliv. Under mit sidste besøg boede jeg hos familien Gradinari – en fantastisk familie med seks børn, som er et perfekt eksempel på det moldoviske folks generøsitet, ærlighed og stolthed. Faren arbejder i Rusland, og moren arbejder på familiens gård, men hun kæmper med at skaffe penge til nye frø. Børnene arbejder og hjælper til, hvor de kan.

Til trods for deres lands udsigtsløse fremtid så jeg børnene i deres gladeste stunder. De tog på eventyr, blæste tyggegummibobler, lavede hjemmelavede rulleskøjter og klædte sig ud som prinsesser. Det slog mig, hvor modstandsdygtig børns renhed og uskyldighed er, og hvor utroligt udholdende en kriseramt nation kan være.

Som fortalt til Francesca Cronan