Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Holland

Der var ikke nok håndklæder i hele Haag til at absorbere den sved, der fik lov at flyde under Last Night On Earth Festival i sidste weekend, da hardcorebands som Dirty Fences, Death Alley, Birth of Joy indtog scenen som apokalypsens ryttere. Noisey Hollands fotograf Tim Ditzel var midt i ragnarokket fra start til slut og skød følgende billedserie derfra.

Se hans billeder af håndgemæng, røg og så meget sved nedenfor: