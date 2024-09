Billeder fra hemmelige sexorgier på billige hoteller i Manchester

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Joseph Finegan er en helt almindelig fyr, der arbejder på en natklub og tager billeder i sin fritid. Der er bare lige det, at de billeder han tager, viser folk til hemmelige sexfester, som er arrangeret gennem Craigslist og afholdes på Manchesters billigste hoteller.

Sidste år bad vi Joe skrive om sin oplevelse med at tage billederne, og for nylig tog han kontakt til os igen og fortalte om sin kommende fotobog Do Not Disturb, som viser et udpluk af hans arbejde.

Vi tog en snak om det år, der er gået siden sidst.

VICE: Hej Joseph. Okay, du skrev for os om projektet sidste år – hvorfor udgive det som en bog nu?

Joseph Finegan: Hvis jeg ikke lavede en bog, ville jeg bare fortsætte med at gøre det – så ville der ikke være noget slutresultat. Så jeg tænkte: ‘Hvis jeg samler det i en bog, kan jeg måske afslutte det.’ Så bliver det håndgribeligt, og så ved jeg, det er færdigt.

Hvad vil du så fotografere i stedet?

Inden jeg begyndte, ville jeg bare gøre noget, ingen andre havde gjort før. Jeg arbejdede med cam-girls i noget tid, og så blev jeg interesseret i at fotografere swingermiljøet. Men så igen, så vil jeg heller ikke have, at det kun skal handle om sex. Måske jeg bare skulle gøre noget andet – tage billeder af blomster eller noget. Men helt ærligt, så bliver det nok stadig baseret på sex. Det er bare virkelig interessant at fotografere noget, folk ikke ser hver dag.

Har din metode ændret sig, siden du begyndte?

I starten postede jeg bare på Craigslist og tog hjem til folk – det er jo vanvittigt. Da jeg startede, var jeg ret naiv og ville bare have det vilde billede. Så begyndte jeg at tage på hotel i stedet. Der er virkelig meget prostitution, og der har været et par selvmord, så det er ikke et særligt rart sted at overnatte. Jeg ville aldrig overnatte efter et fotoshoot, lad mig sige det sådan.

Hvordan er stemningen i rummet? Bliver folk ikke nervøse af, at du er der?

De billeder, der er i bogen, er resultatet af to års erfaring med processen. Man lærer at gebærde sig på en bestemt måde i situationen for at få det rigtige billede. Det primære for mig er øjenkontakt – det er virkelig stærkt, hvis nogen ser direkte på dig. Men lad os sige, at det hele tager cirka en time – så er man nødt til at træde lidt i baggrunden og lade dem fortabe sig i deres egen lille verden, og så træde ind lidt senere. Jeg svæver som regel bare rundt langs væggene.

Går det nogensinde galt?

Der har været et par gange, hvor jeg er løbet tør for film, eller mit kamera løb tør for batteri, og så er jeg bare nødt til at hænge ud og vente på, at de gør sig færdige – bogstaveligt talt. Eller alle de gange, hvor jeg har booket et værelse, og så er der ikke dukket nogen op, eller endnu værre – når der kun er én person, der dukker op. Så er de sådan lidt: ‘Kommer der andre, eller?’ Men over tid er der kommet nogle stamgæster. Der er den her skideflinke fyr, som e-mailer mig hele tiden, og hver gang han er der, tager han en ramme øl med til mig, hvilket er lidt sjovt. Men jeg bliver ikke venner med dem eller noget.

Har oplevelsen ændret din opfattelse af sex?

Jeg er så afkoblet fra det i den forstand, at jeg aldrig deltager. Mine venner spørger hele tiden: “Har du nogensinde …” Jeg svarer bare: “Nej!” Jeg tager det ikke med ind i mit privatliv. Måske har det ændret sig henover årene, men jeg tror, jeg er blevet hærdet, fordi jeg har set alt.

