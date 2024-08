Billeder fra Indiens ulovlige queer-miljø

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Da Delhis højesteret i 2009 afskaffede paragraf 377 i den Indiske straffelov, som tidligere havde forbudt homoseksuel aktivitet, festede LGBTQ-miljøet i byens gader. Mange var overbeviste om, at det var et skridt i den rigtige retning for landets udvikling. Det kom derfor som et chok, da landets øverste juridiske instans i 2013 valgte at tilbagerulle lovændringen. Dermed har Indien den tvivlsomme ære af at være et af de eneste lande i verden, som har afkriminaliseret homoseksualitet for så at kriminalisere det igen. I januar i år annoncerede landets højesteret, at man ville genoverveje beslutning til oktober, og flere aktivister siger, at de er ”forsigtigt optimistiske”. Indtil da hersker usikkerheden.

Aarti Singh og Jake Naughton står bag et center for kreativ udvikling, der hedder Suno Labs, hvor man dokumenterer Indiens queer-samfund gennem projektet Yesterday Tomorrow Today, som er støttet af Pulitzer Center on Crisis Reporting. Aarti Singh, som er født i USA og opvokset i det nordlige Indien, vil gerne fortælle mere nuancerede historier om Indien. Jake Naughton er amerikaner, homoseksuel og bosat i London, og han har tidligere arbejdet på historier om queer-samfund over hele verden.

Gennem interviews, billeder og videoportrætter sætter Yesterday Tomorrow Today fokus på de udfordringer, der opstår, når sociale og politiske fremskridt pludselig rulles tilbage. Men projektet handler også om frustrationerne, som folk i queer-samfundet oplever, fordi de føler sig marginaliserede i mediebilledet.

Selv om projektet ikke har noget endegyldigt mål, så håber Aarti Singh og Jake Naughton, at de mennesker, som ser deres billeder, vil få en fornemmelse af, at fremskridt for marginaliserede identitetsgrupper langt fra er en lineær proces. Det, der i går var tabu, er måske acceptabelt i morgen og i dag.

Guirlander og helgenbilleder hænger over døren til en lejlighed i Dharavi-området i Mumbai, Indien. Denne del af Dharavi er hjemsted for mange hijraer, som er et officielt anerkendt tredje køn i Indien.

Karthika, som tilhører hijra-samfundet, poserer tæt ved sit hjem i Dharavi. Hijraer nyder en særlig status i Indien – de er ophøjede skikkelser indenfor hinduismen, men mange af dem lever alligevel i fattigdom.

En scene fra et tætbeboet kvarter i Dharavi. Lejlighederne er stablet ovenpå hinanden og er meget farvestrålende.

En homoseksuel mand fra byen Patna poserer. Han er ikke ude af skabet og foretrækker derfor at holde sin identitet hemmelig. Patna er hovedstad i den afsidesliggende stat Bihar. Det går langsomt med at skabe accept af LGBTQ-samfundet her.

En lesbisk kvinde fra Patna poserer til et portræt. Selv om hun er stolt af sin seksualitet, fortæller hun, at hun sikkert på et tidspunkt vil bukke under for presset fra de sociale normer og gifte sig med en mand.

En homoseksuel mand, som er lærer i Mumbai, poserer foran kameraet. De fleste i hans omgangskreds ved, at han er homoseksuel, men han er bange for at miste sit job, hvis han viser sit ansigt.

Inder Vhatwar poserer sammen med sin partner Ashish Srivastava i parrets hjem i Mumbai. Inder Vhatwar er en kendt LGBTQ-aktivist i Mumbai. Han kørte D’kloset, som var byens eneste modebutik for homoseksuelle, men blev tvunget til at lukke den, da ejeren af bygningen nægtede at forlænge kontrakten i forbindelse med genindførelsen af paragraf 377.

Et gift, homoseksuelt par viser deres vielsesringe frem. De ville ikke dele deres navne eller vise deres ansigter på billederne af frygt for, hvordan deres forældre vil reagere på nyheden.

Faraz Arif Ansari, som er homoseksuel og ude af skabet, har instrueret “Sisak”, en LGBTQ-kortfilm. Han poserer på sit hotelværelse i New Delhi. Filmen følger to mænd, som mødes på et tog i Mumbai.

En homoseksuel mand fra Patna poserer. Ligesom flere af de andre er han ikke ude af skabet, så han vil ikke vise sit ansigt. Han tilhører dog en mindre gruppe mennesker, som identificerer sig som LGBTQ-personer.